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    Правозащитники пикетируют Раду, требуя отменить е-декларации

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    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации (429)

    (обновлено: )48702
    Участники акции выстроились перед зданием парламента, одев на себя огромные мишени. Они решили таким образом наглядно продемонстрировать, что после введения электронного декларирования активисты становятся мишенями для власти.
    Правозащитники пикетируют Раду, требуя отменить е-декларации
    Укринформ

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Около двух десятков правозащитников собрались под стенами Верховной Рады утром 19 марта на акцию "Активисты — не мишени" с требованием отменить электронное декларирование для активистов. Об этом сообщает "Укринформ".

    Участники акции выстроились перед зданием парламента, одев на себя огромные мишени. Они решили таким образом наглядно продемонстрировать, что после введения электронного декларирования активисты становятся мишенями для власти.

    Укринформ
    Правозащитники пикетируют Раду, требуя отменить е-декларации

    К металлическому ограждению перед зданием ВР на площади Конституции активисты закрепили плакат с надписью "Сезон охоты на активистов открыт" и символическим изображением мишени. Кроме того, участники акции держат в руках плакаты с призывами наподобие "Декларирование активистов — первый шаг к диктатуре".

    Ситуация во время акции спокойная. Правопорядок обеспечивают около двух десятков полицейских.

    Ранее сообщалось, что НАБУ расследует более 70 уголовных дел по е-декларациям чиновников.

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