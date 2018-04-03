Вместо декларации – насмешка. Храмы, биткоины и белый рояль чиновников

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

После опубликования очередных налоговых деклараций политиков и чиновников украинцы имеют возможность в очередной раз убедиться, насколько велик разрыв между простыми людьми и власть имущими. Декларируя свои миллионы, руководители страны показывают, что в жизни на широкую ногу мало чем отличаются от предшественников, которых на каждом шагу клеймят позором.

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С Божьей помощью

Традиционно в списке главных толстосумов те, кто больше всех заботится о благе простого народа. Речь о лидере Радикальной партии Олеге Ляшко, который в прошлом году заработал более 20 миллионов гривен. Из них полмиллиона – выигрыш в лотерею "Фаворит спорт". Кроме того, в 2017 году Ляшко получил право собственности на жилой дом в Козине под Киевом стоимостью 11,2 млн. грн, а также на земельный участок площадью более 6500 кв. м там же.

Судя по декларациям, высшие силы помогают не только Олегу Ляшко. В реестре хватает политиков, которые особое внимание уделяют своим религиозным нуждам. Так, секретарь СНБО Александр Турчинов, как и подобает пастору-баптисту, чтит Священное Писание – чиновник задекларировал семь старинных Библий, 13 древних Евангелий и семь старопечатных библейских книг, среди которых два "Апостола".

Заботится о земном, не забывая о небесном и нардеп от "Оппозиционного блока" Михаил Папиев – на его супругу Лилию оформлена церковь на 28 квадратных метров в Черновицкой области.

Свое место для молитвы есть у еще одного экс-регионала, ныне судьи Конституционного суда Сергея Головатого. Его церковь в 200 “квадратов” находится в Черкасской области и принадлежит “Киевскому патриархату".

Любопытно, что президент Петр Порошенко, у которого, по слухам, тоже есть своя часовня, культовое сооружение не задекларировал.

По мелочам

Особое отношение к вопросам духовности и культуры и у других политиков. Например, мэр Киева Виталий Кличко задекларировал белый рояль, а глава МВД Арсен Аваков проявил себя как заядлый коллекционер. Аваков собирает едва ли не все подряд – картины, почтовые марки, монеты, вино, часы, шубы и украшения.

А вот Дмитрий Голубов из "Блока Петра Порошенко", оказавшийся самым богатым нардепом, собирает биткойны – загадочной валюты у него уже на 2 миллиарда гривен.

Коллекционированием занимается и чета Луценко. Правда, генеральный прокурор и его жена-нардеп собирают недвижимость и автомобили. В активе предприимчивых супругов квартира в Киеве площадью 181 квадратный метр, жилой дом в Дубно Ровенской области площадью 203,9 квадратных метра, жилой дом площадью 859 квадратных метра в Стоянке. Передвигаются Луценко на Mercedes и Toyota.

На одну зарплату

Хотя, среди тех, кто привык жить на широкую ногу есть и те, кто живет предельно скромно. Например, нет собственного жилья у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Хотя политик далеко не бомжует – вместе с мужем арендует дом площадью 588 квадратных метров. На муже и автомобили, причем не только Mercedes-Benz 2014 года выпуска, но и ГАЗ-14 1983 года,

Но это еще ничего – вот, у министра юстиции Павла Петренко вообще нет собственного жилья. Вместо этого с семьей чиновник вынужден ютиться в арендованной квартире в 150 квадратных метров. Его товарищ по несчастью – министр обороны Степан Полторак, который вообще вынужден снимать номер в гостинице. И это при том, что по уровню доходов глава оборонного ведомства далеко не самый бедный – в 2017-м чиновник получил 645 тыс. грн зарплаты, 192 тыс. грн гонораров от Харьковского городского совета, а также почти 114 тыс. грн процентов по вкладу в Сбербанке.

На одну скромную зарплату прожил депутат-журналист Мустафа Найем, который за прошлый год получил всего 500 тысяч гривен.