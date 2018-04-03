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    Рада отказалась отменять декларации для антикоррупционеров

    (обновлено: )67840
    Включение вопроса об отмене нормы, обязывающей представителей общественных негосударственных организаций, занимающихся вопросами противодействия коррупции, в повестку дня поддержали лишь 195 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
    Заседание Верховной Рады Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины отказалась рассматривать во вторник законопроект об отмене нормы, обязывающей представителей общественных негосударственных организаций, занимающихся вопросами противодействия коррупции, подавать электронные декларации.

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    Включение этого вопроса в повестку дня поддержали лишь 195 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

    В марте 2017 года Рада приняла закон, которым приравняла антикоррупционных активистов к представителям власти и обязала их подавать декларации. Тогда западные партнеры Киева резко раскритиковали эту норму и потребовали ее отменить. Однако депутаты до сих пор не рассмотрели необходимые законопроекты.

    Представительство ЕС в Украине ранее заявило, что инициатива обязать подавать электронные декларации представителей негосударственных организаций противоречит достижениям власти в вопросе декларирования и требовало отменить декларации.

    Представители общественных организаций считают, что подобная норма существенно осложнит возможности для международных партнеров Украины инвестировать в борьбу с коррупцией, а также делает "антикоррупционные организации потенциальными мишенями для запугивания и преследования со стороны власти".

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    Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции предоставило разъяснения о том, какие участники антикоррупционных общественных организаций должны подавать электронные декларации, а какие — нет.

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