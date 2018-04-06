В России прокомментировали смерть домашних животных Скрипаля

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина, Мария Табак. Складывается впечатление, что домашние животные Сергея Скрипаля могли быть уничтожены как "неудобные улики", заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

Накануне пресс-секретарь посольства РФ сообщил РИА Новости, что диппредставительство направило официальный запрос в МИД Великобритании с просьбой предоставить информацию о состоянии животных. Посольство руководствовалось не только соображениями защиты прав собственности Скрипаля, но и вопросами защиты животных, а также теми соображениями, что вопрос имеет значение в контексте расследования отравления Скрипалей.

Утром в пятницу министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства сообщило РИА Новости, что морские свинки были найдены умершими от жажды в оцепленном полицией доме Скрипаля, а кот был найден в таком состоянии стресса, что его пришлось усыпить. Все животные были кремированы в секретной лаборатории в Портон-Дауне. Один кот, по всей видимости, сбежал из оцепленного дома, его судьба пока неизвестна. Все эти факты вызывают у посольства немало вопросов.

"Остается неясным, были ли они (животные) проверены на токсичные вещества, что могло бы стать полезной уликой, а если нет, то почему такое решение было принято", — сказал представитель посольства.

Тот факт, что животные были заперты в доме несколько дней, также вызывает вопросы.

"Тот факт, что животные были заперты в доме несколько дней, предполагает, что полиция не присутствовала на предполагаемом месте преступления, что было бы очень необычно для такого громкого расследования. Подобное обращение с животными также не согласуется с британскими законами о насилии над животными и является вопиющим пренебрежением к правам господина Скрипаля как собственника и компаньона животных", — отметил он.

"Говоря в целом, трудно избежать впечатления, что животные были уничтожены как неудобные улики. Также стоит отметить, что, по словам племянницы господина Скрипаля, в доме было две кошки, а не одна, и местонахождение второй остается по-прежнему неизвестным. Посольство продолжает требовать ответов на эти вопросы, какими бы неудобными они ни казались. И мы требуем полного сотрудничества", — отметил собеседник агентства.