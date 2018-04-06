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    Дело Скрипаля. В Британии назвали Россию Мориарти

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    Отравление Скрипаля. Британия против России (183)

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    Как отметила постоянный представитель Великобритании при ООН, "разрешить российским ученым участвовать в расследовании..., это как если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти".
    Флаг Британии на фоне Биг-Бена
    REUTERS Hannah McKay

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. 

    Флаг Британии на фоне Биг-Бена
    REUTERS Hannah McKay
    Эхо дела Скрипаля. Британия и союзники заблокировали инициативу РФ в ОЗХО
    Лондон считает "весьма вероятной" ответственность России за отравление Сергея Скрипаля в британском Солсбери, поэтому ее нельзя допускать к расследованию, заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс на заседании Совбеза ООН.

    "Разрешить российским ученым участвовать в расследовании, когда они являются наиболее вероятными виновниками преступления в Солсбери, это как если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти", − отметила Пирс.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.

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