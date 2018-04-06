Дело Скрипаля. В Британии назвали Россию Мориарти

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина.

Лондон считает "весьма вероятной" ответственность России за отравление Сергея Скрипаля в британском Солсбери, поэтому ее нельзя допускать к расследованию, заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс на заседании Совбеза ООН.

"Разрешить российским ученым участвовать в расследовании, когда они являются наиболее вероятными виновниками преступления в Солсбери, это как если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти", − отметила Пирс.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.