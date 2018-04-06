Британский МИД вновь не сообщил о здоровье Скрипаля - посольство РФ

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КИЕВ, 5 апр – РИА Новости Украина, Мария Табак. МИД Великобритании в очередной раз отказался сообщить российскому посольству о состоянии здоровья Сергея Скрипаля на том основании, что он является британским гражданином, сообщил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства.

Ранее полиция Лондона опубликовала заявление Юлии Скрипаль, в котором та сообщила, что очнулась более недели назад и что с каждым днем ей становится все лучше. Посольство сообщило, что получило ноту МИД Британии с сообщением о состоянии здоровья Юлии.

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"В то же время Форин-офис в очередной раз отказался сообщить нам о состоянии здоровья Сергея Скрипаля на том основании, что он рассматривается только как британский гражданин, несмотря на то что у него имеется также и российское гражданство и он полностью сохраняет все права гражданина России", — сказал собеседник агентства.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.