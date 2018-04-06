наверх
06.04.201806:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.07- 0.20
  • EUR31.96- 0.28
Рубрики
Ещё
    Россия

    Британский МИД вновь не сообщил о здоровье Скрипаля - посольство РФ

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (180)

    (обновлено: )11901
    По данным посольства РФ, МИД Великобритании отказался сообщить о состоянии отравленного Сергея Скрипаля на том основании, что "он рассматривается только как британский гражданин, несмотря на то что у него имеется также и российское гражданство".
    Флаг Великобритании
    AFP PHOTO/Ishara S. KODIKARA

    КИЕВ, 5 апр – РИА Новости Украина, Мария Табак. МИД Великобритании в очередной раз отказался сообщить российскому посольству о состоянии здоровья Сергея Скрипаля на том основании, что он является британским гражданином, сообщил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства.

    Флаг Британии на фоне Биг-Бена
    REUTERS Hannah McKay
    Эхо дела Скрипаля. Британия и союзники заблокировали инициативу РФ в ОЗХО

    Ранее полиция Лондона опубликовала заявление Юлии Скрипаль, в котором та сообщила, что очнулась более недели назад и что с каждым днем ей становится все лучше. Посольство сообщило, что получило ноту МИД Британии с сообщением о состоянии здоровья Юлии.

    Читайте также — Экс-разведчик: "дело Скрипаля" выгодно британским политикам из-за Brexit

    "В то же время Форин-офис в очередной раз отказался сообщить нам о состоянии здоровья Сергея Скрипаля на том основании, что он рассматривается только как британский гражданин, несмотря на то что у него имеется также и российское гражданство и он полностью сохраняет все права гражданина России", — сказал собеседник агентства.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Семен Семенченко о деле Ивана Бубенчика. Видео
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Назар Холодницкий. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Протоиерей Николай Данилевич
    Массовые акции радикалов в Украине