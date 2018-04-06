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    В мире

    Скрипаль вышел из критического состояния - СМИ

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (184)

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    По данным двух агентств, экс-полковник ГПУ Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, и "хорошо реагирует на лечение".
    Сергей Скрипаль. Архивное фото
    stolica-s.su

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на госпиталь Солсбери.

    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News
    Соцсети: гречневая каша для Скрипаля

    По данным AP, "Сергей Скрипаль хорошо реагирует на лечение".

    Представитель больницы в британском Солсбери Кристина Бланшард сообщила РИА Новости, что Скрипаль быстро поправляется.

    "Он хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается, его состояние более не критическое", — процитировали Бланшард в пресс-службе клиники.

    По словам представителя больницы, других подробностей она пока сообщить не может.

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    В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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