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    В мире

    Юлия Скрипаль впервые прокомментировала отравление

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (177)

    (обновлено: )40702
    Дочь работавшего на британскую разведку экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля Юлия Скрипаль сообщила, что очнулась более недели назад и ее состояние улучшается с каждым днем, однако не сообщила ничего об отце.
    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина, Мария Табак. Дочь работавшего на британскую разведку экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля Юлия назвала инцидент в Солсбери "сбивающим с толку" и попросила уважать частную жизнь семьи в период ее выздоровления.

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    "Я уверена, что вы понимаете, что весь эпизод – это нечто, сбивающее с толку, и я надеюсь, что вы будете уважать мою частную жизнь и частную жизнь моей семьи в период моего выздоровления", — говорится в заявлении Юлии Скрипаль, опубликованном Столичной полицией Лондона.

    Скрипаль сообщила, что очнулась более недели назад и ее состояние улучшается с каждым днем.

    "Я очнулась более недели назад и рада сообщить, что у меня прибывает сил с каждым днем. Я благодарна за проявленный ко мне интерес и за многочисленные пожелания выздоровления, которые я получаю", — говорится в заявлении.

    "Я должна поблагодарить многих людей за выздоровление, и особенно мне хотелось бы упомянуть жителей Солсбери, которые пришли к нам на помощь, когда мы с отцом оказались в недееспособном состоянии. Также я хотела бы поблагодарить сотрудников окружной больницы Солсбери за их заботу и профессионализм", — отметила Скрипаль.

    Она ни словом не упомянула о состоянии отца.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.

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