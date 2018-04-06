Британия отказала племяннице Скрипаля в визе, Москва возмущена

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КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Британские власти отказали Виктории Скрипаль в визе, сообщает телеканал Би-би-си со ссылкой на источник в правительстве.

"Источник в правительстве сообщил, что Виктории Скрипаль было отказано в визе в рамках установленных процедур", — написал в своем Twitter корреспондент телеканала Джеймс Ландейл (James Landale).

A government source said Victoria Skripal was refused a visa under established processes. "It appears the Russian state is trying to use Victoria as a pawn," the source said. "If she is being influenced or coerced by the Kremlin, she has become another victim." — James Landale (@BBCJLandale) 6 апреля 2018 г.

"Создается впечатление, что российское государство пытается использовать Викторию в качестве пешки", — заявил источник телеканала.

Ранее в интервью телеканалу Sky News племянница Скрипаля заявляла о своих сомнениях в том, что британские власти выдадут ей визу. А в эфире телеканала "Россия 1" она сообщила, что хотела бы "полететь туда и забрать Юлию, хотя бы Юлию".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "форменным безобразием" отказ Лондона комментировать ситуацию с выдачей визы Виктории Скрипаль.

"Это полное, форменное безобразие — то, что мы видим, когда страна высказывается по любому аспекту российской внутренней политики, нашей жизни, почему-то отказывается от комментариев в плане выдачи британской визы в таких неординарных обстоятельствах", — сказала Захарова.

Захарова назвала абсурдом заявление о том, что племянница Скрипаля намеревалась посетить Лондон по наущению Кремля.

Как указала Захарова, звучащие в СМИ версии разнятся. "Одни говорят о том, что виза не выдана в связи с тем, что якобы (это одно из британских СМИ передало со ссылкой на неназванный источник) виза не будет выдана в связи с тем, что, с точки зрения Лондона, приезд Скрипаль организуется чуть ли не Кремлем" — сказала представитель МИД РФ.

"Хотя это полный абсурд, но таких абсурдных заявлений мы уже слышали сотни от Великобритании", — подчеркнула она.

Захарова также привела другую версию британской стороны – о том, что виза не была выдана из-за неправильного оформления миграционного документа Викторией Скрипаль. "Третья версия посольства Великобритании в Москве, что Великобритания никогда не комментирует выдачу персональных виз", — указала она.

"Я хочу сказать, что Лондон заврался дальше некуда", — подчеркнула дипломат.

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В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.