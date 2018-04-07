наверх
07.04.201821:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.26- 0.07
  • EUR32.24- 0.17
Рубрики
Ещё
    В мире

    Сергей Скрипаль пришел в себя и заговорил - СМИ

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (187)

    (обновлено: )302
    По данным СМИ, бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, пребывает в сознании и может общаться.
    Сергей Скрипаль. Архивное фото
    stolica-s.su

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль пришел в себя и уже может разговаривать. Об этом сообщила ведущая новостной программы в прямом эфире телеканала Sky News.

    Флаг Британии на фоне Биг-Бена
    REUTERS Hannah McKay
    Эхо дела Скрипаля. Британия и союзники заблокировали инициативу РФ в ОЗХО

    По ее словам, полиция вскоре сможет поговорить с главной персоной инцидента в Солсбери.

    По данным телеканала, бывший агент больше не находится в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, пребывает в сознании и может общаться.

    Читайте также: Экс-разведчик: "дело Скрипаля" выгодно британским политикам из-за Brexit

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии
    Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев" в феврале 2014 года
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП