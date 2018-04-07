Сергей Скрипаль пришел в себя и заговорил - СМИ

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль пришел в себя и уже может разговаривать. Об этом сообщила ведущая новостной программы в прямом эфире телеканала Sky News.

По ее словам, полиция вскоре сможет поговорить с главной персоной инцидента в Солсбери.

По данным телеканала, бывший агент больше не находится в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, пребывает в сознании и может общаться.

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В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.