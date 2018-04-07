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    Посольство РФ просит встречи с главой МИД Британии по делу Скрипаля

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (114)

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    В пресс-службе России в Великобритании сообщили, что давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений.
    Города России. Москва
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 апр – РИА Новости Украина. Посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту с просьбой о встрече с главой МИД Борисом Джонсоном для обсуждения ситуации по Солсбери, сообщил РИА Новости в субботу представитель пресс-службы посольства.

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    "Как представляется, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери. В этой связи Яковенко направил Джонсону личную ноту", — сообщил дипломат. По его словам, посольство не может дать "удовлетворительную оценку текущему уровню сотрудничества" с британским МИД.

    "Надеемся на конструктивный ответ британской стороны и рассчитываем на организацию такой встречи в самое ближайшее время", — отметил собеседник агентства.

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    В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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