Посольство РФ просит встречи с главой МИД Британии по делу Скрипаля

КИЕВ, 7 апр – РИА Новости Украина. Посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту с просьбой о встрече с главой МИД Борисом Джонсоном для обсуждения ситуации по Солсбери, сообщил РИА Новости в субботу представитель пресс-службы посольства.

"Как представляется, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери. В этой связи Яковенко направил Джонсону личную ноту", — сообщил дипломат. По его словам, посольство не может дать "удовлетворительную оценку текущему уровню сотрудничества" с британским МИД.

"Надеемся на конструктивный ответ британской стороны и рассчитываем на организацию такой встречи в самое ближайшее время", — отметил собеседник агентства.

Читайте также: Экс-разведчик: "дело Скрипаля" выгодно британским политикам из-за Brexit

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.