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    СМИ сообщили дальнейшую судьбу Скрипалей

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    Отравление Скрипаля. Британия против России (189)

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    По информации СМИ, сотрудники британской секретной службы Ми-6 провели переговоры с коллегами из ЦРУ по поводу того, в какую страну их лучше переселить, чтобы обеспечить их безопасность.
    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Работавшему на британские спецслужбы экс-полковнику запаса ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии собираются предложить переехать в США под новыми именами, чтобы защитить из от новых покушений, пишет газета Sunday Times.

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    REUTERS Hannah McKay
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    Сотрудники британской секретной службы Ми-6 провели переговоры с коллегами из ЦРУ по поводу того, в какую страну их лучше переселить, чтобы обеспечить их безопасность. "Им будет предложено жить под новыми именами", — сообщил газете источник в британском правительстве.

    Отмечается, что среди стран, которые рассматривались для переезда Скрипалей, были США, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Однако наиболее предпочтительной страной были признаны США.

    "Очевидное место для их переселения Америка, потому что там меньше шансов, что их убьют, и там их легче защитить", — заявил источник в разведке, знакомый с переговорами.

    Кроме того, источники подтвердили, что оба пострадавших находятся в сознании и выразили надежду, что они в скором времени оба смогут помочь следствию.

    Отмечается, Юлия Скрипаль ранее отказалась от консульской поддержи со стороны РФ ей и ее отцу, что окончательно убедило британских чиновников в том, что она навсегда может остаться жить на Западе.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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