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    Россия

    Виктория Скрипаль готова дать показания британской полиции

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (191)

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    Виктория Скрипаль готова дать показания британской полиции, если правоохранительные органы захотят с ней побеседовать, сообщает газета Sunday Telegraph со ссылкой на ее слова.
    Полицейский дежурит около места где было обнаружено тело Скрипаля
    Adrian DENNIS / AFP

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Племянница отравленного в Солсбери Сергея Скрипаля Виктория готова дать показания британской полиции, если правоохранительные органы захотят с ней побеседовать, сообщает газета Sunday Telegraph со ссылкой на ее слова.

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    "Она добавила, что хочет пойти в Скотланд-Ярд, "чтобы дать разъяснения, если их что-то интересует", — пишет газета.

    В пятницу телеканал Би-би-си со ссылкой на источник в правительстве сообщил, что посольство Великобритании в России отказало в выдаче визы Виктории Скрипаль, которая планировала навестить свою двоюродную сестру Юлию.

    На фоне скандала с отравлением США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия, Испания, Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.

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