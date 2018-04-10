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    РФ о "деле Скрипаля": Британия встала на путь уничтожения улик

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    Отравление Скрипаля. Британия против России (194)

    (обновлено: )18110
    По мнению представителя посольства РФ, с 4 марта британская сторона делает все возможное для того, чтобы воспрепятствовать "нашему доступу к уголовному делу".
    Следственные действия по факту смерти Скрипаля
    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

    КИЕВ, 10 апр – РИА Новости Украина, Мария Табак. Сообщения о будущем сносе зданий, связанных с делом Сергея Скрипаля, подтверждают, что Британия встала на путь уничтожения важных и ценных улик, заявил РИА Новости представитель посольства РФ.

    Отношения Росси и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. В понедельник СМИ сообщили, что дом Скрипаля, паб "The Mill" и ресторан "Zizzi" в Солсбери, где Сергей и Юлия Скрипаль побывали в день своего отравления, будут снесены.

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    REUTERS Hannah McKay
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    "Такие действия лишь подтверждают, что Великобритания встала на путь уничтожения важных и ценных улик. Мы видели подобное в случае с домашними животными Сергея Скрипаля, скамейкой в парке, где были обнаружены Сергей и Юлия Скрипали и так далее", — отметил представитель посольства.

    "С 4 марта британская сторона делает все возможное для того, чтобы воспрепятствовать нашему доступу к уголовному делу. Великобритания не предоставляет никакой информации о ходе расследования и последовательно блокирует доступ российских представителей к таким уликам, как образцы нервнопаралитического вещества, использованного в Солсбери. Несмотря на то, что в России было заведено уголовное дело в отношении отравления Юлии Скрипаль, наши правоохранительные органы лишены возможности получить необходимые доказательства, поскольку их британские коллеги отказываются с ними сотрудничать", — добавил он.

    Он напомнил, что 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава МИД Борис Джонсон выдвинули очень серьезные обвинения в адрес России и что с тех пор прошел уже почти месяц, однако эти обвинения британская сторона фактами так и не подтвердила.

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    "​У нас создается впечатление, что британское правительство умышленно пытается уничтожить все возможные улики, засекретить все остающиеся материалы и тем самым исключить возможность независимого и транспарентного расследования. Такой курс может лишь подорвать авторитет страны и нанести еще больший удар по ее имиджу. Мы требуем внятного публичного объяснения этой позиции", — сказал представитель посольства.

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