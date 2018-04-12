ОЗХО установила вещество, которым отравили Скрипалей

Peter Nicholls

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что при покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию использовалось "токсичное химическое вещество", сообщает телеканал Sky News.

Sky News называют его "Новичком", при этом в самом документе, опубликованном изданием, такой формулировки нет. Название и структура вещества содержатся в полной версии доклада, доступной для стран-участниц ОЗХО.

"Не может быть никаких сомнений, что именно было использовано, и не остается никакого альтернативного объяснения относительно виновника — только Россия имеет средства, мотив и соответствующее прошлое", — заявил глава британского МИД Борис Джонсон, комментируя доклад.

Он призвал провести 18 апреля заседание исполнительного совета ОЗХО, чтобы "обсудить дальнейшие шаги".

Накануне газета Daily Mail со ссылкой на британский МИД сообщила, эксперты завершили изучение инцидента в Солсбери и передали отчет Великобритании. В четверг его направят всем странам - членам ОЗХО.

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В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.