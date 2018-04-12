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    МИД России: нет никакой возможности связаться со Скрипалями

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (205)

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    По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию никто не видел, нет никакой возможности каким-либо образом с ними установить связь.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
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    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила об отсутствии возможностей для установления связи с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, которые были отравлены в Британии.

    Вид на район Хомса. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Что касается Скрипалей, до сих пор, а прошло уже больше месяца, никто их не видел, нет никакой возможности каким-либо образом с ними установить связь — ни СМИ, ни российской стороне, хотя российская сторона направляла не одну ноту британской стороне для того, чтобы была оказана такая возможность", — заявила Захарова во время брифинга.

    Также по словам Захаровой, постоянные утечки в связи с "делом Скрипаля" имеют абсолютно сознательный характер.

    "Постоянные утечки носят абсолютно сознательный характер… Эта такая характерная отметина этого дела — большое количество утечек из якобы официальных структур, при этом полное отсутствие опровержения со стороны этих официальных структур, той самой информации, которая появляется в качестве утечек", — сказала Захарова.

    В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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