МИД России: нет никакой возможности связаться со Скрипалями

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила об отсутствии возможностей для установления связи с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, которые были отравлены в Британии.

"Что касается Скрипалей, до сих пор, а прошло уже больше месяца, никто их не видел, нет никакой возможности каким-либо образом с ними установить связь — ни СМИ, ни российской стороне, хотя российская сторона направляла не одну ноту британской стороне для того, чтобы была оказана такая возможность", — заявила Захарова во время брифинга.

Также по словам Захаровой, постоянные утечки в связи с "делом Скрипаля" имеют абсолютно сознательный характер.

"Постоянные утечки носят абсолютно сознательный характер… Эта такая характерная отметина этого дела — большое количество утечек из якобы официальных структур, при этом полное отсутствие опровержения со стороны этих официальных структур, той самой информации, которая появляется в качестве утечек", — сказала Захарова.

В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.