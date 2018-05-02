Скотланд-Ярд пока не знает, кто именно отравил Скрипалей

Adrian DENNIS / AFP

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина, Мария Табак. Столичная полиция Лондона, вопреки сообщениям британских СМИ, пока не выяснила, кто именно отравил Сергея и Юлию Скрипалей, заявил советник по нацбезопасности Великобритании Марк Седвилл.

Ранее таблоид Sunday People со ссылкой на свои источники, британские полицейские подозревают, что к попытке отравления Скрипалей может быть причастен бывший агент ФСБ, работавший под псевдонимом "Гордон".

Отвечая на вопрос одного из членов комитета по обороне палаты общин, установила ли полиция исполнителей покушения, Седвилл ответил коротко: "Пока нет".

На вопросы относительно обеспечения безопасности россиян, получивших в Великобритании политическое убежище, Седвилл ответил, что полиция пересматривает меры безопасности людей, которым может угрожать опасность.

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"Полиция, отвечающая за обеспечение личной безопасности, и различные ведомства пересматривают меры безопасности всех людей, которым может угрожать опасность", — отметил Седвилл.

Ранее он в письме генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу сообщил, что российские спецслужбы якобы вели на протяжении пяти лет слежку за Скрипалем и его дочерью, а также якобы считают перебежчиков "оправданной мишенью".

Представитель офиса британского премьера недавно сообщил журналистам, что британские власти регулярно пересматривают меры безопасности всех, кому может угрожать опасность, причем речь идет далеко не только о россиянах.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.