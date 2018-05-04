Глава ОЗХО сообщил дозу вещества, которым отравили Скрипалей

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Доза вещества, которыми в британском Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, составляла от 50 до 100 граммов, сообщает газета New York Times со ссылкой на главу ОЗХО Ахмета Узюмджю.

"Я не знаю точного объема, но мне сказали, что там может быть 50-100 граммов или порядка того, что выходит за пределы исследовательской деятельности", — сказал Узюмджю в интервью изданию.

По словам главы ОЗХО, вещество могло быть применено в виде аэрозоля или в жидком виде, но с использованием дополнительных мер.

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Узюмджю также заявил, что предпринял шаги по включению нервно-паралитического вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали в список химического оружия, подлежащего мониторингу ОЗХО. После этого страны, подписавшие Конвенцию по химическому оружию, будут обязаны задекларировать производство или хранение этого вещества, если его объем превышает 5-10 граммов, необходимых для лабораторных исследований, а также создать антидот.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.