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    Власти резко отреагировали на отравление в Черкассах: в больнице 51 ребенок

    (обновлено: )14703
    Как сообщили в пресс-службе президента, Порошенко поручил принять все меры, чтобы установить причину отравления, в Черкасскую область вылетели премьер Владимир Гройсман и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
    Капельница
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину массового отравления детей в Черкассах, сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

    По данным Госслужбы Украины по ЧС, массовое отравление детей в школе Черкасс произошло во вторник утром, дети начали падать в обморок прямо во время линейки

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    .В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 51. Возбуждено уголовное дело.

    "Петр Порошенко поручил принять все меры, чтобы установить причину отравления и оказать неотложную медицинскую помощь. Президент также скоординировал дальнейшие шаги с премьер-министром", — написал Цеголко на своей странице в Facebook.

    На место ЧП вылетели премьер Владимир Гройсман и исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

    Напомним, ранее в селе Софиевская Борщаговка (Киевская область) медики сообщили о массовом отравлении людей из-за употребления некачественной воды.

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