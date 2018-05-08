Власти резко отреагировали на отравление в Черкассах: в больнице 51 ребенок

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину массового отравления детей в Черкассах, сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

По данным Госслужбы Украины по ЧС, массовое отравление детей в школе Черкасс произошло во вторник утром, дети начали падать в обморок прямо во время линейки

.В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 51. Возбуждено уголовное дело.

"Петр Порошенко поручил принять все меры, чтобы установить причину отравления и оказать неотложную медицинскую помощь. Президент также скоординировал дальнейшие шаги с премьер-министром", — написал Цеголко на своей странице в Facebook.

На место ЧП вылетели премьер Владимир Гройсман и исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Напомним, ранее в селе Софиевская Борщаговка (Киевская область) медики сообщили о массовом отравлении людей из-за употребления некачественной воды.