Теряли сознание на линейке. В школе Черкасской области массово отравились дети

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Массовое отравление детей произошло в городе Черкассы, в больницу попали уже 42 ребенка, сообщил во вторник помощник начальника управления госслужбы Украины по ЧС в Черкасской области Константин Проценко.

По его информации, во вторник утром "скорая" забрала в больницу трех детей, которые потеряли сознание во время линейки в школе №8, однако впоследствии число детей, которые начали жаловаться на тошноту и головокружение, увеличилось до 15.

По информации УНИАН, сознание на линейке потеряли сразу 17 детей.

"На 11 часов утра в областную больницу были госпитализированы 42 ребенка. Все пострадавшие ученики 2-7 классов Черкасской 8-й общеобразовательной школы. Предварительный диагноз у всех пострадавших — отравление неизвестным веществом", — написал Проценко в Facebook.

На месте работают спасатели, полиция, местные власти, а также отделение химической, радиологической и бактериологической защиты, специалисты санитарно-эпидемиологической службы, службы безопасности Украины. Экспресс анализ воздуха не показал наличие сероводорода, аммиака, хлора а также горючих газов или ядовитых веществ на месте происшествия.

"Впоследствии были задействованы методики, позволяющие сделать исследование территории и помещений школы на наличие опасных веществ широкого спектра действия. Продолжается работа по исследованию радиационного фона", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в селе Софиевская Борщаговка (Киевская область) медики сообщили о массовом отравлении людей из-за употребления некачественной воды.