В Украине усиливают требования к качеству питания в школах

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В Украине с 20 сентября 2019 года начнут действовать ужесточенные требования к качеству питания в учебных заведениях, которые предусматривают введение системы государственного контроля на всех этапах производства пищевых продуктов, говорится в сообщении на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Контроль за безопасностью питания в учебных заведениях с 20 сентября 2019 года будет осуществляться по новым правилам. В частности, важным новшеством для компаний, которые предоставляют услуги питания, станет введение системы НАССР (международная система анализа опасных факторов питания — Ред.)", — говорится в сообщении.

Министерство сообщает, что такое требование предусмотрено Законом Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов", который вступил в силу 20 сентября 2015 года, и предусматривает 5-летный переходной период для предприятий с малыми мощностями. В большинстве случаев — это и есть субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги питания в образовательных учреждениях. Для этих компаний, по информации Министерства, закон вступит в силу 20 сентября 2019 года.

Минагропрод сообщил, что предприятия, которые предоставляют услуги питания в учебных заведениях, в 2019 году должны быть внесены в Государственный реестр мощностей операторов рынка и иметь возможность установить другие компании, которые поставляют им пищевые продукты, то есть обеспечить прослеживаемость.

Ранее сообщалось, что не менее 15 детей в возрасте от 10 до 12 лет были госпитализированы с различными по тяжести формами отравления в больницы Северодонецка и Лисичанска.