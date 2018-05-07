наверх
07.05.201820:58
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Украине усиливают требования к качеству питания в школах

    (обновлено: )10101
    По информации Минагропрода, что предприятия, которые предоставляют услуги питания в учебных заведениях, в 2019 году должны быть внесены в Государственный реестр мощностей операторов рынка.
    Питание в школе
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В Украине с 20 сентября 2019 года начнут действовать ужесточенные требования к качеству питания в учебных заведениях, которые предусматривают введение системы государственного контроля на всех этапах производства пищевых продуктов, говорится в сообщении на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия.

    Подорожали продукты питания в Украине: Охрименко назвал причины. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    В Украине дорожают продукты питания. Эксперт назвал причины

    "Контроль за безопасностью питания в учебных заведениях с 20 сентября 2019 года будет осуществляться по новым правилам. В частности, важным новшеством для компаний, которые предоставляют услуги питания, станет введение системы НАССР (международная система анализа опасных факторов питания — Ред.)", — говорится в сообщении.

    Министерство сообщает, что такое требование предусмотрено Законом Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов", который вступил в силу 20 сентября 2015 года, и предусматривает 5-летный переходной период для предприятий с малыми мощностями. В большинстве случаев — это и есть субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги питания в образовательных учреждениях. Для этих компаний, по информации Министерства, закон вступит в силу 20 сентября 2019 года.

    Минагропрод сообщил, что предприятия, которые предоставляют услуги питания в учебных заведениях, в 2019 году должны быть внесены в Государственный реестр мощностей операторов рынка и иметь возможность установить другие компании, которые поставляют им пищевые продукты, то есть обеспечить прослеживаемость.

    Ранее сообщалось, что не менее 15 детей в возрасте от 10 до 12 лет были госпитализированы с различными по тяжести формами отравления в больницы Северодонецка и Лисичанска.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинские военнослужащие проверяют документы на КПП в Донбассе. Архивное фото
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Певец MELOVIN (Украина) на церемонии открытия 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 в Лиссабоне
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Гори оно огнем. Масштабные пожары в Киеве
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
    День Победы в Украине: без красного знамени и без памяти