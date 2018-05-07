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    Общество

    В сети разгорелся скандал из-за поездки одесских школьников в Крым

    (обновлено: )133735
    Одни интернет-пользователи назвали ситуацию с поездкой школьников из Одессы "отвратительной" и "однозначно непатриотичной", другие отметили, что ее организовали родители, а они сами вправе решать, куда их детям ездить.
    Вид на верхнее плато горы Чатыр-Даг. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Украинская журналистка Екатерина Маденс раскритиковала школьников из Одессы, поехавших отдыхать в Крым. 

    "Я конечно все понимаю, но что делает Ришельевский лицей в оккупированном Крыму? Родители вообще о безопасности своих детей не думают? Родители вообще хоть о чем-то думают?" — возмутилась она на своей странице в Facebook.

    К посту она прикрепила фотографии, взятые из группы туристического кружка в Ришельевском лицее, на которых школьники и их инструкторы позируют на склонах Чатыр-Дага, горного массива в южной части полуострова.

    facebook.com/kathrinmadens
    Одесские школьники в Крыму

    В комментариях мнения пользователей по поводу поста Маденс разделились. Одни назвали ситуацию "отвратительной" и "однозначно непатриотичной", другие отметили, что поездку организовали родители, а они сами вправе решать, куда их детям ездить или не ездить. 

    Среди комментариев:

    Кадр из фильма No-One
    kino-teatr.ru
    "No-One": мистический Крым и бред в злободневных тонах

    - "Политики сдохнут — горы останутся! Можно, конечно, прожить и без гор! И без моря! Но жизнь у каждого одна. Несмотря ни на какую политику" (Леонид Кейр).

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    - "Они за мир" (Ирина Кипоренко).

    - "Отрицательно, хотя законом это не запрещено. Родители приняли решение — дети посетили территорию Украины. В остальном же попробуйте детально вникать в информацию, которой делитесь, пожалуйста" (Елена Буйневич).

    - "Лично я не стану рисковать своей безопасностью, отправляясь на такие вот сомнительные территории" (Robert Radlinski).

    - "Нынешний Крым для меня умер!" (Семен Кликфельд).

    - "Крым — это Украина! Считаю поездку адекватной, если въезжали со стороны материка… Поездку неадекватной нахожу для военнослужащих. Особенно, если не просили разрешение у СБУ" (Antonia Celina).

    Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. В то же время, по словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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