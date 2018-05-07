В сети разгорелся скандал из-за поездки одесских школьников в Крым

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Украинская журналистка Екатерина Маденс раскритиковала школьников из Одессы, поехавших отдыхать в Крым.

"Я конечно все понимаю, но что делает Ришельевский лицей в оккупированном Крыму? Родители вообще о безопасности своих детей не думают? Родители вообще хоть о чем-то думают?" — возмутилась она на своей странице в Facebook.

К посту она прикрепила фотографии, взятые из группы туристического кружка в Ришельевском лицее, на которых школьники и их инструкторы позируют на склонах Чатыр-Дага, горного массива в южной части полуострова.

facebook.com/kathrinmadens Одесские школьники в Крыму

В комментариях мнения пользователей по поводу поста Маденс разделились. Одни назвали ситуацию "отвратительной" и "однозначно непатриотичной", другие отметили, что поездку организовали родители, а они сами вправе решать, куда их детям ездить или не ездить.

Среди комментариев:

- "Политики сдохнут — горы останутся! Можно, конечно, прожить и без гор! И без моря! Но жизнь у каждого одна. Несмотря ни на какую политику" (Леонид Кейр).

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- "Они за мир" (Ирина Кипоренко).

- "Отрицательно, хотя законом это не запрещено. Родители приняли решение — дети посетили территорию Украины. В остальном же попробуйте детально вникать в информацию, которой делитесь, пожалуйста" (Елена Буйневич).

- "Лично я не стану рисковать своей безопасностью, отправляясь на такие вот сомнительные территории" (Robert Radlinski).

- "Нынешний Крым для меня умер!" (Семен Кликфельд).

- "Крым — это Украина! Считаю поездку адекватной, если въезжали со стороны материка… Поездку неадекватной нахожу для военнослужащих. Особенно, если не просили разрешение у СБУ" (Antonia Celina).

Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. В то же время, по словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".