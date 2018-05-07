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    Общество

    Украинский журналист озвучил перспективы Крымского моста

    (обновлено: )2214219
    По словам Матвея Ганапольского, россияне в настоящее время стоят Крымский мост, однако, "когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом".
    Автодорожная часть крымского моста прошла приемочные испытания
    most.life

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Украинский и российский журналист Матвей Ганапольский, переехавший в 2014 году в Киев и получивший гражданство Украины, считает, что украинцы будут пользоваться Крымским мостом после возвращения полуострова Киеву.

    Кадр из фильма No-One
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    "Они (Россия — Ред.) сейчас строят Крымский мост. Ну, спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом", — сказал журналист в эфире "5 канала".

    Смотрите также: Автодорожная часть Крымского моста прошла проверку на прочность

    По мнению Ганапольского, проблем в появлении моста нет, поскольку он строился за счет России. " Пусть (строят — Ред.) не за наш счет, а за их", — добавил ведущий.

    Ранее один из лидеров Меджлиса крымскотатарского народа Ленур Ислямов заявил о намерении "сделать все", чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту. В частности, он предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма.

    На минувшей неделе лидер Организации украинских националистов Николай Коханивский анонсировал акцию на мосту через Керченский пролив. В частности, националисты заявили о желании разместить там баннер о принадлежности Крыма Украине и прочие лозунги. В ответ член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что любые акции украинских националистов на Крымском мосту будут рассматриваться как незаконное вторжение на территорию России и будут жестко пресекаться.

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