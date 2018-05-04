наверх
04.05.201822:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.19+ 0.04
  • EUR31.41+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    В России предупредили националистов из-за моста в Крым

    Тема:

    Погромы и нападения радикалов в Украине (268)

    (обновлено: )56190
    Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предупредил, что "любые акции украинских националистов на Крымском мосту будут рассматриваться нами как незаконное вражеское вторжение на российскую территорию".
    Автодорожная часть крымского моста прошла приемочные испытания
    most.life

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Любые акции украинских националистов на Крымском мосту будут рассматриваться как незаконное вторжение на территорию России и будут жестко пресекаться, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    Автодорожная часть крымского моста прошла приемочные испытания
    most.life
    Автодорожная часть Крымского моста прошла проверку на прочность

    Ранее лидер Организации украинских националистов (ОУН) Николай Коханивский анонсировал акцию на мосту через Керченский пролив. В частности, националисты хотят разместить там баннер о принадлежности Крыма Украине и прочие лозунги.

    Смотрите также: Крымский мост подсветили синим цветом

    "Хочу предупредить, что любые акции украинских националистов на Крымском мосту будут рассматриваться нами как незаконное вражеское вторжение на российскую территорию с вытекающими отсюда последствиями", — написал Клинцевич в Facebook.

    По его словам, подобные акции "будут жестко пресекаться всеми средствами, которые только потребуются". "Ни одна нога украинского националиста не вступит на Крымский мост. Лучше не пробовать!" — отметил Клинцевич.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация на складах в Балаклее
    Взрывы и пожар на военной базе в Балаклее
    Памятные мероприятия по случаю четвертой годовщины событий в Одессе 2 мая 2014 г.
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан
    Ренат Кузьмин
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Украинские военные близ Дебальцево
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе