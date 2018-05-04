В России предупредили националистов из-за моста в Крым

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КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Любые акции украинских националистов на Крымском мосту будут рассматриваться как незаконное вторжение на территорию России и будут жестко пресекаться, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее лидер Организации украинских националистов (ОУН) Николай Коханивский анонсировал акцию на мосту через Керченский пролив. В частности, националисты хотят разместить там баннер о принадлежности Крыма Украине и прочие лозунги.

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"Хочу предупредить, что любые акции украинских националистов на Крымском мосту будут рассматриваться нами как незаконное вражеское вторжение на российскую территорию с вытекающими отсюда последствиями", — написал Клинцевич в Facebook.

По его словам, подобные акции "будут жестко пресекаться всеми средствами, которые только потребуются". "Ни одна нога украинского националиста не вступит на Крымский мост. Лучше не пробовать!" — отметил Клинцевич.