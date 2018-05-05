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    В Украине появились билборды об "освободительном походе" на Крым

    (обновлено: )61909
    Волонтеры вывесили 20 плакатов, косвенно призывающие к захвату Крыма. Блогер рассказал, что цель акции - "напомнить путешествующим в и из Крыма о славной украинской истории".
    Фото билборда на границе с Крымом
    Антон Ходза в facebook

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Украинские активисты установили на границе с Крымом билборды, косвенно призывающие к захвату полуострова. Фотографии рекламных щитов разместил у себя в Facebook киевский блогер Антон Ходза.

    Всего волонтеры вывесили 20 плакатов. Блогер рассказал, что цель акции — "напомнить путешествующим в и из Крыма о славной украинской истории".

    Он также отметил, что плакаты посвящены 100-летию "освободительного похода" на полуостров. Речь идет о так называемой Крымской операции 1918 года, в ходе которой группа войск Украинской Народной Республики под командованием полковника Петра Болбочана попыталась взять Симферополь, чтобы свергнуть советскую власть и установить контроль над полуостровом.

    "Сто лет назад полковник Болбочан смог, и мы сможем", — написано на плакатах.

    Создатели не стали упоминать о том, что операция Болбочана не увенчалась успехом — ему пришлось покинуть Крым по требованию немецких оккупационных войск, размещенных на полуострове.

    Ранее лидер Организации украинских националистов (ОУН) Николай Коханивский анонсировал акцию на мосту через Керченский пролив. В частности, националисты хотят разместить там баннер о принадлежности Крыма Украине и прочие лозунги.

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