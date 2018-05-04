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    Украина требует освободить экипаж задержанного в Крыму судна

    (обновлено: )60718
    МИД Украины заявил "категорический протест против незаконного задержания" Российской Федерацией украинского рыболовецкого судна ЯМК 0041 и его экипажа вблизи крымского побережья.
    Флаги Украины и России
    УНИАН

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Украина считает незаконным задержание российскими пограничниками в Черном море рыболовецкого судна, требует освободить экипаж, говорится в заявлении украинского МИД, опубликованном в пятницу.

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    "Украина заявляет категорический протест против незаконного задержания Российской Федерацией украинского рыболовецкого судна ЯМК 0041 и его экипажа вблизи крымского побережья… Украина требует безотлагательно освободить рыболовецкое судно и его экипаж", — говорится в заявлении МИД Украины на сайте ведомства.

    Как сообщило ранее крымское пограничное управление ФСБ РФ, украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041", якобы незаконно добывавшее камбалу в исключительной экономической зоне России (западнее мыса Тарханкут), было задержано в пятницу в Черном море пограничным сторожевым кораблем РФ "Аметист". Судно и экипаж — пять граждан Украины — доставлены в Крым "для проведения процессуальных действий". Пограничники подчеркнули, что действовали "в строгом соответствии с международным морским правом". Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в свою очередь заявил, что задержанное судно не имело разрешения на пересечение украино-российской границы.

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