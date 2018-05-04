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    Инцидент в Эгейском море. Турецкое судно таранило греческий корабль - СМИ

    (обновлено: )20802
    По информации СМИ, турецкое торговое судно приблизилось слева к греческой канонерке "Арматолос", маневром судно пыталось ударить в среднюю часть корабля.
    Турецкое торговое судно пыталось протаранить греческий корабль в Эгейском море
    dzkk.tsk.tr

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Серьезный инцидент произошел в Эгейском море — турецкое грузовое судно пыталось таранить корабль греческих ВМС, сообщает сайт militaire.gr.

    Береговая охрана Греции обстреляла турецкое судно в Эгейском море. Видео
    Канал на Youtube Ruptly TV
    Обстрел турецкого судна береговой охраной Греции в Эгейском море

    ЧП произошло в пятницу около 4 часов утра вблизи острова Лесбос.

    "Турецкое торговое судно приблизилось слева к канонерке "Арматолос", которая патрулировала к востоку от Митилини. Одним маневром судно пыталось ударить в среднюю часть корабля. Сразу же после этого оно быстро отправилось в турецкие воды", — сообщает издание.

    Никто из экипажа не пострадал, и канонерка, по всей видимости, не получила серьезных повреждений, но эпизод считается подозрительным и серьезным, пишет издание.

    В последние месяцы отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Турция ставит под сомнение территориальную принадлежность ряда островов в Эгейском море и постоянно нарушает воздушное и морское пространство Греции. В феврале турецкий корабль протаранил корабль греческой береговой охраны. С начала марта в турецкой тюрьме находятся двое греческих военнослужащих, задержанных за случайный переход границы во время патрулирования. К эскалации напряженности ведет и риторика политиков обеих стран.

    Ранее сообщалось, что сухогруз "ACT", следовавший под турецким флагом, подвергся обстрелу со стороны катеров береговой охраны Греции в Эгейском море.

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