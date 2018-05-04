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    МИД отреагировал на задержание украинского судна в Крыму

    (обновлено: )53045
    По данным МИД Украины, в последнее время заметно увеличилось количество фактов задержания и ареста граждан Украины - членов экипажей морских судов компетентными органами иностранных государств.
    МИД Украины
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины заявило, что в последнее время участились случаи задержания и ареста украинских моряков за границей.

    Капитан рыболовецкого сейнера Норд Владимир Горбенко
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    Ранее крымское пограничное управление ФСБ РФ сообщило о задержании украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", незаконно вылавливавшего камбалу в исключительной экономической зоне России.

    "В последнее время заметно увеличилось количество фактов задержания и ареста граждан Украины — членов экипажей морских судов компетентными органами иностранных государств", — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

    Ведомство предостерегает граждан Украины от сотрудничества с сомнительными недобросовестными крюинговыми компаниями и физическими лицами.

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