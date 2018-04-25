Капитан крымского судна "Норд" госпитализирован в свой день рождения

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КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Капитан крымского рыболовецкого судна под российским флагом "Норд" Владимир Горбенко находится в Днепре и в день своего рождения помещен в больницу, сообщил РИА Новости адвокат моряков Дмитрий Щербина.

"Владимир Горбенко находится в Днепропетровске, его положили в клинику для обследования сегодня, в день его рождения. Мы этого добились с большим трудом", — сказал Щербина.

Адвокат отметил, что помещение капитана в больницу — самый большой подарок для него в день его рождения, учитывая состояние его здоровья и ситуацию.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. У всех у них, поданным омбудсмена Людмилы Денисовой, украинское гражданство. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. В Крыму возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").

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Херсонский городской суд арестовал Горбенко на два месяца с правом внести залог. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", капитану грозит до пяти лет лишения свободы. Адвокаты внесли назначенный судом залог.

Ранее сообщалось, что в Кабмине намерены запретить судам РФ входить во внутренние воды Украины.