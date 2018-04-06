Несколько слов об украинском пиратстве

Александр Хроленко, военный обозреватель

Почти посередине Азовского моря (в 15 милях от Обиточной косы) украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом, и отконвоировали в порт Бердянск Запорожской области. Затем судно арестовали. На членов экипажа составили административные протоколы и запретили покидать борт.

Десять российских граждан, рыбаков керченского колхоза имени Первого мая обвиняют в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее» (статья 204-2 Кодекса об административных правонарушениях)". За подобное злодейство предусмотрено наказание в виде штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток. Однако крымских рыбаков без суда "прессуют" уже более одиннадцати суток, и конца этому процессу не видно.

Российское Министерство иностранных дел выразило возмущение провокацией Украины в отношении российского рыболовного судна "Норд" и требует освобождения его экипажа. 3 апреля в МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Украины в РФ, и вручили ему ноту протеста. Возвращением судна и команды занимаются также власти Крыма.

По факту захвата украинскими пограничниками российского сейнера правоохранительные органы России возбудили уголовное дело. Создана оперативная группа, которая координирует действия Росрыболовства с пограничными управлениями ФСБ России по Краснодарскому краю и Республике Крым. Российский Черноморский флот заявил о готовности патрулировать Азовское и Черное моря.

Украинская сторона упорствует, принуждает рыбаков "Норда" отказаться от российского гражданства. Более того, она обещает через спутник отслеживать и задерживать все суда, выходящие из крымских портов.

Неадекватное СБУсердие

Украинские пограничники отобрали у членов экипажа российские паспорта и запретили им сходить на берег. Украинские "государственные пираты" фактически лишили рыбаков свободы. Больше всех досталось капитану Владимиру Горбенко, которого доставили в следственный изолятор Херсонского СБУ и довели до гипертонического криза. Ему угрожают пятилетним сроком заключения, хотя уже упомянутой статьей 204-2 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрено максимум 15 суток ареста. Сотрудников российского генконсульства в Харькове к экипажу намеренно не допускают. А капитан Горбенко сообщил, что пограничники в разговорах с экипажем заявляли, что задержанных отпустят, если они признают себя гражданами Украины.

После инцидента российским рыбакам рекомендовано заблаговременно уведомлять пограничное управление ФСБ о выходе судна или об изменении дислокации в Азовском и Черном морях, а в чрезвычайной ситуации – выходить на связь с российскими пограничниками на определенной частоте.

Тем временем Москва готовит ряд антипиратских мер, которые защитят российских рыбаков в Азовском и Черном морях. Так, Россия может ограничить плавание украинских судов и ввести их технический досмотр в Керченском проливе. Черноморский флот готов круглосуточно патрулировать прилегающую к полуострову Крым морскую акваторию.

Украинские пограничники при поддержке ВМС и ранее пытались прессинговать российские экипажи буровых установок "Черноморнефтегаза" на шельфе Черного моря, но сторожевой корабль 2 ранга "Аметист" Пограничной службы ФСБ России быстро охладил их пыл.

Особый статус Азовского моря

Киев претендует на значительную часть акватории Азовского и Черного морей, и даже на воздушное пространство – постановлением № 1012 (2016 года) командирам экипажей дежурных самолетов-перехватчиков, кораблей, наземных средств противовоздушной обороны ВСУ предоставляется право самостоятельно открывать огонь по воздушным судам вооруженных формирований других государств, нарушивших государственную границу Украины. Однако здесь необходимо учитывать размытость и неоднозначность понятия "государственная граница Украины".

Морская акватория в регионе не разграничена, легитимная технология ее совместного использования не создана. Очень многое зависит от политической мудрости и доброй воли украинского руководства. Ранее, в соответствии с законодательством СССР внутренние воды между союзными республиками не имели административных границ. Не было, и до сегодняшнего дня не появилось документов, фиксирующих линию разграничения ни в Азовском море, ни в воздушном пространстве над ним.

Российско-украинские переговоры по определению правового статуса Азовского моря и разграничению морских пространств в Черном море проходили с 1996 года. Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива Россия и Украина подписали в 2003 году (позднее Киев пытался денонсировать этот договор). Из-за разногласий сторон по вопросам делимитации морской границы переговоры финальных результатов не принесли.

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И в этой динамичной системе отдельные государственные и общественные деятели Украины могут сколько угодно рассуждать о "трехсотлетней войне" с Россией и о танковых атаках Крыма. На практике действия украинского государства приводят лишь к созданию жесткого российского контура безопасности ("санитарных кордонов" на границе).

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