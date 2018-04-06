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    В мире

    Несколько слов об украинском пиратстве

    (обновлено: )22240
    Москва уже готовит ряд антипиратских мер, которые защитят российских рыбаков в Азовском и Черном морях. Так, Россия может ограничить плавание украинских судов и ввести их технический досмотр в Керченском проливе.
    Капитан рыболовецкого судна под флагом РФ Владимир Горбенко
    Крым.Реалии

    Александр Хроленко, военный обозреватель 

    Почти посередине Азовского моря (в 15 милях от Обиточной косы) украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом, и отконвоировали в порт Бердянск Запорожской области. Затем судно арестовали. На членов экипажа составили административные протоколы и запретили покидать борт.

    Десять российских граждан, рыбаков керченского колхоза имени Первого мая  обвиняют в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее» (статья 204-2 Кодекса об административных правонарушениях)". За подобное злодейство предусмотрено наказание в виде штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток. Однако крымских рыбаков без суда "прессуют" уже более одиннадцати суток, и конца этому процессу не видно.

    Пограничники задержали в Азовском море судно под флагом РФ
    Госпогранслужба в youtube
    Пограничники задержали в Азовском море судно под флагом РФ

    Российское Министерство иностранных дел выразило возмущение провокацией Украины в отношении российского рыболовного судна "Норд" и требует освобождения его экипажа. 3 апреля в МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Украины в РФ, и вручили ему ноту протеста. Возвращением судна и команды занимаются также власти Крыма.

    По факту захвата украинскими пограничниками российского сейнера правоохранительные органы России возбудили уголовное дело. Создана оперативная группа, которая координирует действия Росрыболовства с пограничными управлениями ФСБ России по Краснодарскому краю и Республике Крым. Российский Черноморский флот заявил о готовности патрулировать Азовское и Черное моря.

    Украинская сторона упорствует, принуждает рыбаков "Норда" отказаться от российского гражданства. Более того, она обещает через спутник отслеживать и задерживать все суда, выходящие из крымских портов.

    Неадекватное СБУсердие

    Украинские пограничники отобрали у членов экипажа российские паспорта и запретили им сходить на берег. Украинские "государственные пираты" фактически лишили рыбаков свободы. Больше всех досталось капитану Владимиру Горбенко, которого доставили в следственный изолятор Херсонского СБУ и довели до гипертонического криза. Ему угрожают пятилетним сроком заключения, хотя уже упомянутой статьей 204-2 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрено максимум 15 суток ареста. Сотрудников российского генконсульства в Харькове к экипажу намеренно не допускают. А капитан Горбенко сообщил, что пограничники в разговорах с экипажем заявляли, что задержанных отпустят, если они признают себя гражданами Украины.

    После инцидента российским рыбакам рекомендовано заблаговременно уведомлять пограничное управление ФСБ о выходе судна или об изменении дислокации в Азовском и Черном морях, а в чрезвычайной ситуации – выходить на связь с российскими пограничниками на определенной частоте.

    Тем временем Москва готовит ряд антипиратских мер, которые защитят российских рыбаков в Азовском и Черном морях. Так, Россия может ограничить плавание украинских судов и ввести их технический досмотр в Керченском проливе. Черноморский флот готов круглосуточно патрулировать прилегающую к полуострову Крым морскую акваторию. 

    Моряк
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк
    Соцсети: "они хотят перенести войну на море"?

    Украинские пограничники при поддержке ВМС и ранее пытались прессинговать российские экипажи буровых установок "Черноморнефтегаза" на шельфе Черного моря, но сторожевой корабль 2 ранга "Аметист" Пограничной службы ФСБ России быстро охладил их пыл.

    Особый статус Азовского моря

    Киев претендует на значительную часть акватории Азовского и Черного морей,  и даже на воздушное пространство – постановлением № 1012 (2016 года) командирам экипажей дежурных самолетов-перехватчиков, кораблей, наземных средств противовоздушной обороны ВСУ предоставляется право самостоятельно открывать огонь по воздушным судам вооруженных формирований других государств, нарушивших государственную границу Украины. Однако здесь необходимо учитывать размытость и неоднозначность понятия "государственная граница Украины". 

    Морская акватория в регионе не разграничена, легитимная технология ее совместного использования не создана. Очень многое зависит от политической мудрости и доброй воли украинского руководства. Ранее, в соответствии с законодательством СССР внутренние воды между союзными республиками не имели административных границ. Не было, и до сегодняшнего дня не появилось документов, фиксирующих линию разграничения ни в Азовском море, ни в воздушном пространстве над ним. 

    Российско-украинские переговоры по определению правового статуса Азовского моря и разграничению морских пространств в Черном море проходили с 1996 года. Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива Россия и Украина подписали в 2003 году (позднее Киев пытался денонсировать этот договор). Из-за разногласий сторон по вопросам делимитации морской границы переговоры финальных результатов не принесли. 

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    И в этой динамичной системе отдельные государственные и общественные деятели Украины могут сколько угодно рассуждать о "трехсотлетней войне" с Россией и о танковых атаках Крыма. На практике действия украинского государства приводят лишь к созданию жесткого российского контура безопасности ("санитарных кордонов" на границе).

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