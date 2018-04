Резолюция ПАСЕ по Украине и РФ: очередная победа, которой не было

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Украинские депутаты поторопились сообщить, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, которым признала, что за оккупацией частей Донецкой и Луганской областей стоит Россия.

Заявление ПАСЕ содержится в резолюции "О чрезвычайном положении", посвященной случаям приостановления отдельных статей Европейской конвенции по правам человека.

При рассмотрении украинского блока документа Ассамблея почти единогласно поддержала две поправки, которые подтверждают, что неконтролируемые правительством территории Донецкой и Луганской областей являются "территориями, которые находятся под эффективным контролем Российской Федерации" (territories under effective control by the Russian Federation).

Также в этой резолюции ПАСЕ подтвердила осуждение российской агрессии против Украины, которая осуществлена в нарушение международного гуманитарного права и принципов Совета Европы.

Изначально планировались более сильные изменения — предложенные поправки были констатировать статус "временно оккупированных территорий, контролируемых Российской оккупационной администрацией". Однако для достижения единодушия были предложены устные субпоправки, в которых украинские депутаты отказались от фразы об "оккупации".

В новости, появившейся в украинском информационном пространстве, речь шла о признании оккупации Донбасса Российской Федерацией. Позже редакция “ЕП", распространившая эту новость, попросила прощения за ошибку.

Тем не менее, первоисточник новости. глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил в социальной сети об очередной победе, заявив, что в резолюции "вещи не просто названы своими именами", но и с указанием того, кто несет прямую ответственность за происходящее в отдельных районах Донецкой и Луганской областей — Кремля.

"Отсюда еще один вывод для Запада, главный: никакой "гражданской войны" в Украине нет. Есть оккупация. Разговоры закончены — факт зафиксирован в документе", — подчеркнул народный депутат.

По словам Арьева, решение ПАСЕ важно тем, что с Украины снимается ответственность за все совершённые на неподконтрольных территориях преступления, и ответственность за них возлагается на Россию.

Также, пишет он, "никто не сможет упрекнуть Украину за любое событие или управленческое воздействие на неподконтрольной территории, а вот России — еще как", и ненадлежащее гуманитарно-социальное обеспечение в ОРДЛО, "чем часто попрекали Украину некоторые западные политики или даже лидеры", становится проблемой Москвы.

Резолюции, что дышло?

Политолог-международник Олег Волошин отмечает, что самое печальное, что украинские представители коалиции и так называемых патриотических фракций в ПАСЕ, когда ПАСЕ выступило в январе с жесткой критикой несоблюдения прав внутренних перемещенных лиц и с прямым требованием включить в закон о реинтеграции Донбасса минские соглашения, говорили о том, что это рекомендательные решения, которые никакого значения не имеют, и к ним можно прислушаться, а можно и не прислушиваться.

"Тоже самое было, когда осенью была разгромная резолюция по языковой статье закона об образовании. Резолюция была очень жесткая в отношении нынешнего курса власти, но все сказали, мол, ничего страшного, это рекомендация. А сейчас какое-то размытое определение — и смотрите, супер победа! А это констатация факта, это очевидно, этого никто не отрицает. Даже Россия на самом деле как-то криво-косо, но признает: они говорят "используем свое влияние на ДНР/ЛНР". Но так, как это записано в резолюции ПАСЕ, это фактически тоже самое. Фактически все прекрасно понимают, что Донецк и Луганск — это не самостоятельные субъекты, а полностью управляемые из Москвы. То есть в данном случае резолюция лишь констатирует очевидный факт, что ответственность за эту ситуацию несет на себе Россия, и это общая позиция Запада на протяжении всего периода конфликта. И документ это в очередной раз подтверждает. Что здесь особенного? Да ничего", — сказал РИА Новости Украина Олег Волошин.

Не осталась в стороне и первый вице-спикер Верховной Рады, уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, заявив, что фиксация России-оккупанта в международных документах приближает ее руководителей к Гааге.

"Побежали вперед кричать о перемоге, а на самом деле перемоги нет. Да, действительно, эффективный контроль считается одной из форм оккупации, но это не оккупация с точки зрения юристов. Единственное, что может дать это Украине — возможность украинским гражданам обращаться в международные суды с исками о возмещении ущерба со стороны Российской Федерации. Но это гипотетическая возможность, и больше ничего иного это не дает", — пояснил РИА Новости политолог, руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По мнению эксперта, данная резолюция никак не повлияет на решение конфликта в Донбассе, поскольку ПАСЕ давно превратилась в "веселую тусовку", где депутаты из разных стран за казенный счет пьют вкусное пиво.

"И, собственно говоря, последний скандал с азербайджанской черной икрой показывает, что люди предаются радостям жизни в ПАСЕ. Но никакой юридической силы резолюция не имеет. Это тусовка — "мы посовещались и решили". Да, это влияет на общественное мнение, но это не то решение, которое как-то будет замечено общественным мнением — эти нюансы оно ловить не будет уж точно", считает Золотарев.

Контроль — не оккупация

Эксперт международник Владимир Воля уверен, что эта формулировка вообще ничего не меняет, хотя в России ее могут воспринять, как очередной недружественный по отношению к РФ шаг.

"Но тем не менее, если говорить о формулировке "эффективный контроль", то это не тезис об оккупации. И по большому счету "эффективный контроль" не тождественен фактическому управлению, потому что контроль является одной из функций управления и может означать лишь очень высокую степень влияния или просто высокую степень влияния российского руководства на деятельность сепаратистских организаций. То есть, можно говорить, что влияние присутствует, но в данном случае нельзя отождествлять его именно с фактическим управлением. Поэтому тут однозначно ничего нового в резолюции ПАСЕ не появилось, поскольку фактически уже два или три года на Западе используют эту формулировку "эффективный контроль". Ее использовал Волкер и другие американские представители. И не только американские, и в Германии говорили как раз о том, что Россия поддерживает незаконные вооруженные группы",- сказал РИА Новости Владимир Воля.

Эксперт обратил внимание, что в тексте резолюции, с одной стороны, говорится о российской агрессии, а с другой стороны, содержится формулировка "незаконные вооруженные группы".

"И формулировка "незаконные вооруженные группы" — они больше присуща второму дополнительному протоколу к Женевским конвенциям 1949-го года, которые уточняют ряд гуманитарных моментов в контексте именно не межгосударственного конфликта. Таким образом, если говорить о резолюции ПАСЕ, можно говорить, что она продолжила ту же линию квалификации событий на Донбассе, которая была проголосована в январе и называлась "О гуманитарных последствиях войны в Украине", и квалификация такова, что считается, что агрессия России — это, первое, незаконная аннексия Крыма, и второе — это то, что Россия вмешивается в дела Украины, оказывая поддержку сепаратистам. Фактически к этому формату все снова и вышло",- считает Воля.

Наев проговорился?

Мнение экспертов подтверждается и заявлением посла США в Украине Мари Йованович, которая заявила, что у спецпредставителя Госдепартамента по вопросу Украины Курта Волкера "есть план" по установлению мира в Донбассе, согласно которому теперь США ожидают ответа от Кремля.

По ее словам, американская сторона хочет помочь найти решение конфликта, глядя на "смерть и разрушения, вызванные силами, которыми руководит Россия в последние четыре года".

На этом фоне несколько странным выглядит заявление командующего Операцией объединенных сил в Донбассе Сергея Наева о том, что "вся территория Донецкой и Луганской областей является зоной проведения операции".

“Господин Наев — военный и политически не искушен, и такая постановка вопроса несколько подставляет политическое руководство страны. Заявление Наева звучит весьма двусмысленно. Это что — военное положение со всеми вытекающими отсюда последствиями? А от военных требуются четкие формулировки. То есть, если речь идет об операции на всей территории Донбасса, то как это стыкуется с Минскими соглашениями? Тут больше вопросов, чем ответов", — считает Золотарев.