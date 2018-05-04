В Крыму ФСБ задержала украинское судно

КИЕВ, 4 мая – РИА Новости Украина. Украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041", незаконно добывавшее камбалу в исключительной экономической зоне России, задержано в пятницу в Черном море, сообщает крымское пограничное управление ФСБ РФ.

Ранее украинская Госпогранслужба заявила, что представители России в Азовском море с 30 апреля ежедневно останавливают для досмотра следующие в Украину суда.

"Западнее мыса Тарханкут пограничным сторожевым кораблем "Аметист" … задержано украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаков, Украина), осуществлявшее незаконный промысел камбалы-калкан сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне РФ", — говорится в релизе.

Несколько километров сетей изъяты, судно и экипаж — пять граждан Украины — доставлены в Крым "для проведения процессуальных действий".

Пограничники подчеркнули, что действуют "в строгом соответствии с международным морским правом".

Еще в 2011 году судно ЯМК-0041 задерживалось Госрыбагенством Украины в связи браконьерством. Экипаж корабля уличили в вылове рыбы, занесенной в Красную книгу, — севрюги и осетра.

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В конце апреля российские пограничники, которые входят в структуру Федеральной службы безопасности РФ, заявили, что намерены бороться браконьерами в Азовском море, в том числе и украинскими. Обстановка в Азовском море обострилась месяц назад после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под флагом России. Капитан судна был выпущен под залог, часть экипажа с третьей попытки вернулась в Крым.