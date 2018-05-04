Задержание украинского судна в Крыму. МИД направил в РФ ноту

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. МИД Украины срочно направил в МИД РФ ноту с целью выяснения обстоятельств задержания у берегов Крыма украинского рыболовецкого судна, сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

"В связи с задержанием украинского рыболовецкого судна срочно направили ноту МИД РФ относительно выяснения всех обстоятельств задержания", — написала Беца в Twitter.

У зв'язку із затриманням українського риболовецького судна терміново надіслали ноту МЗС РФ щодо з'ясування всіх обставин затримання — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 4 мая 2018 г.

Как сообщило ранее крымское пограничное управление ФСБ РФ, украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041", якобы незаконно добывавшее камбалу в исключительной экономической зоне России (западнее мыса Тарханкут), было задержано в пятницу в Черном море пограничным сторожевым кораблем РФ "Аметист". Судно и экипаж — пять граждан Украины — доставлены в Крым "для проведения процессуальных действий". Пограничники подчеркнули, что действовали "в строгом соответствии с международным морским правом". Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в свою очередь заявил, что задержанное судно не имело разрешения на пересечение украино-российской границы.