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    Задержание украинского судна в Крыму. МИД направил в РФ ноту

    (обновлено: )27301
    В связи с задержанием украинского рыболовецкого судна МИД Украины направил ноту МИД РФ относительно выяснения всех обстоятельств задержания, сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. МИД Украины срочно направил в МИД РФ ноту с целью выяснения обстоятельств задержания у берегов Крыма украинского рыболовецкого судна, сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

    "В связи с задержанием украинского рыболовецкого судна срочно направили ноту МИД РФ относительно выяснения всех обстоятельств задержания", — написала Беца в Twitter.

    Как сообщило ранее крымское пограничное управление ФСБ РФ, украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041", якобы незаконно добывавшее камбалу в исключительной экономической зоне России (западнее мыса Тарханкут), было задержано в пятницу в Черном море пограничным сторожевым кораблем РФ "Аметист". Судно и экипаж — пять граждан Украины — доставлены в Крым "для проведения процессуальных действий". Пограничники подчеркнули, что действовали "в строгом соответствии с международным морским правом". Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в свою очередь заявил, что задержанное судно не имело разрешения на пересечение украино-российской границы.

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