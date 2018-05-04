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    В ГПС прокомментировали задержание украинского судна в Крыму

    (обновлено: )26711
    По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Олега Слободяна, украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" "имело все необходимые разрешения, но на вылов рыбы в пределах территориального моря или 12-мильной морской зоны".
    Судно береговой охраны в Крыму. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что задержанное российскими пограничниками украинское рыболовецкое судно не имело разрешения на пересечение украинско-российской границы.

    Ранее крымское пограничное управление ФСБ РФ сообщило, что украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" незаконно добывало камбалу в исключительной экономической зоне России в пятницу в Черном море и было задержано. По данным ведомства, судно и экипаж — пять граждан Украины — доставлены в Крым "для проведения процессуальных действий".

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    "Судно было оформлено на вылов рыбы согласно установленному порядку. Оно имело все необходимые разрешения, но на вылов рыбы в пределах территориального моря или 12-мильной морской зоны. То есть судно не оформлялось для выхода за линию государственной границы Украины", — сказал Слободян в эфире "112 Украина".

    По его словам, украинским пограничникам не известно, каким образом "судно нарушило государственную границу". При этом он предположил, что, "скорее всего, капитан судна принял такое решение и нарушил границу Украины, отправившись туда, где, по его мнению, будет лучший улов".

    Максимум, что может ждать членов команды в России – это привлечение к админответственности за незаконное пересечение госграницы, добавил Слободян.

    Ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что в последнее время участились случаи задержания и ареста украинских моряков за границей.

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