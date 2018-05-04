наверх
04.05.201802:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.19+ 0.04
  • EUR31.41+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Омелян похвалил Россию за поддержку "закрытого" статуса портов Крыма

    (обновлено: )9911
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что меморандумом комитета по портам в черноморском регионе "было принято решение признать статус крымских портов такими, как закрытые". Это решение также поддержала и Россия.
    Владимир Омелян
    УНИАН

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Страны Черноморского бассейна признали статус морских портов, расположенных на территории Крыма, как закрытые, заявил министр инфраструктуры Владимир Емельян.

    Празднование Дня ВМФ в Севастополе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Как Киев будет возвращать Крым

    "После оккупации Крыма Россией у нас была ситуация, мы вынуждены были закрыть порты, расположенные в Крыму, чтобы не было злоупотреблений и случаев, которые мы не контролируем. Закрытость этих портов признали все государства черноморского региона и государства, кроме, безусловно, России. В рамках регулярных заседаний стран Черноморского бассейна, прошедших в апреле этого года, меморандумом комитета по портам в черноморском регионе было принято решение признать статус крымских портов такими, как закрытые. Туда запрещено заходить любым судам ", — сказал Омелян в эфире "5 канала". 

    "Интересно то, что это решение поддержала и Российская Федерация. И мне радостно, что впервые РФ признала такой статус", — добавил министр инфраструктуры.

    На вопрос, в чем выгода России о такого решения, Омелян сказал: "Думаю, скорее всего, они недосмотрели, но это не имеет значения — подпись РФ стоит на этом документе, и она имеет все международно-правовые последствия".

    Читайте также: Игры на понижение. Приватизация ОПЗ: миллионы тают на наших глазах

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дым на месте взрывов в Балаклее Харьковской области
    Взрывы на военной базе в Балаклее
    На ветерана АТО совершено нападение
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан
    Кавказцы в Одессе зверски убили священника из США
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Заседание СБ ООН. Архивное фото
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе