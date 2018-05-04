Омелян похвалил Россию за поддержку "закрытого" статуса портов Крыма

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Страны Черноморского бассейна признали статус морских портов, расположенных на территории Крыма, как закрытые, заявил министр инфраструктуры Владимир Емельян.

"После оккупации Крыма Россией у нас была ситуация, мы вынуждены были закрыть порты, расположенные в Крыму, чтобы не было злоупотреблений и случаев, которые мы не контролируем. Закрытость этих портов признали все государства черноморского региона и государства, кроме, безусловно, России. В рамках регулярных заседаний стран Черноморского бассейна, прошедших в апреле этого года, меморандумом комитета по портам в черноморском регионе было принято решение признать статус крымских портов такими, как закрытые. Туда запрещено заходить любым судам ", — сказал Омелян в эфире "5 канала".

"Интересно то, что это решение поддержала и Российская Федерация. И мне радостно, что впервые РФ признала такой статус", — добавил министр инфраструктуры.

На вопрос, в чем выгода России о такого решения, Омелян сказал: "Думаю, скорее всего, они недосмотрели, но это не имеет значения — подпись РФ стоит на этом документе, и она имеет все международно-правовые последствия".

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.