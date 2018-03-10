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    Олег Слободян

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 97
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    Система биометрического контроля, с помощью которой пограничники осуществляют проверку паспортных документов
    Госпогранслужба: много украинцев ездят в Россию по несколько раз за год
    15:32 02.02.2018
    224Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    По данным Государственной пограничной службы Украины, наши сограждане ездят в Россию в несколько раз чаще, чем россияне - в Украину. Зафиксировано 4 миллиона пересечений украинцами границы с РФ.
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Лавру блокируют, а власть снова в позе "страуса" - эксперты
    08:58 11.01.2018
    718Радикальный экстремизм охватил Украину
    Политолог Олег Саакян уверен, что никто из политиков не рискнет поднять тему статуса Киево-Печерской лавры, несмотря на проходящие под ней акции протеста.
    Ситуация на границе Украины и Польши. Архивное фото
    Очереди из машин образовались на въезде в Украину из Польши - погранслужба
    12:45 06.01.2018
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    В погранслужбе сообщили, что на въезд на Украину наблюдаются некоторое скопление транспорта с польской стороны, там около 50 автомобилей.
    В Борисполе показали, как работает система проверки биометричесских паспортов
    Биометрический контроль на границе с Украиной прошли почти 15 тыс россиян
    11:29 06.01.2018
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    Как сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, с начала года, уже более 22,5 тысяч человек прошли биометрический контроль, из этих 22,5 тысяч - почти 15 тысяч это именно граждане РФ.
    Государственная пограничная служба Украины
    Госпогранслужба сделала важное уточнение по пересечению границы с Крымом
    00:53 27.12.2017
    661Украина и Россия: визовый вопрос
    Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян сообщил, что на первой линии в обязательном порядке проверка биометрических данных проводится не будет.
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Riga.Rosvesty: вот и украинцев массово депортируют из ЕС
    10:39 23.12.2017
    2098Европа открывает для украинцев свои границы
    После введения безвизового режима с ЕС украинцам стали чаще отказывать во въезде, чем когда они путешествовали по Европе с визами. Если же смотреть картину в целом, то Украина по количеству отказов - на первом месте, пишут европейские СМИ.
    Помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян. Архивное фото
    Семь-восемь часов и вся жизнь. Об очередях на КПП в районе АТО
    16:31 15.12.2017
    1048Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    В период предновогодних праздников активизируется контрабандная, а также другая противоправная деятельность, поэтому в декабре всегда повышается бдительность и количество охраны на КПП, сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.
    Спецоперация на Закарпатье по делу государственной границы
    Контрабанде бой. Озвучены первые итоги спецоперации на Закарпатье
    14:52 16.11.2017
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    По данным спикера Госпогранслужбы, в ходе спецоперации изъяты наркотики, наличные средства и товары, подготовленные для контрабанды в Венгрию и Словакию. Он также подтвердил задержание организатора "частной границы" с Венгрией.
    Олег Слободян
    Погранслужба о задержанных РФ пограничниках. Возможен обмен
    12:15 13.10.2017
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    В погранслужбе сообщили, что пытаются активизировать диалог с РФ, чтобы понять, при каких обстоятельствах украинские пограничники попали в РФ.
    Пограничники Украины. Архивное фото
    Донбасс и миротворцы. Появилась реакция Погранслужбы
    17:36 13.09.2017
    1320Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Как отметил Олег Слободян, Погранслужба разработала алгоритм действий на случай, если с сотрудниками ведомства возьмет под охрану неподконтрольный участок границы и миротворческая миссия.
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
    В погранслужбе объяснили, почему не открыли огонь при прорыве границы
    09:28 11.09.2017
    512"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Государственная пограничная служба Украины получила получили приказ не применять оружие и средства физического воздействия при прохождении бывшим президентов Грузии Михаилом Саакашвили и его сторонниками государственной границы.
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
    Правоохранители сообщили о количестве пострадавших во время прорыва Саакашвили
    23:46 10.09.2017
    1082"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Погранслужба заявила о массовом незаконном нарушении границы. По данным ведомства, во время потасовки в пункте пропуска на границе 12 бойцов национальной полиции и 5 представителей Госпогранслужбы получили телесные повреждения.
    Михаил Саакашвили
    Ситуация с Саакашвили может сказаться на безвизе - Госпогранслужба
    22:48 10.09.2017
    2827"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    В Госпогранслужбе отметили, что беспорядок на границе с ЕС не является позитивом для имиджа Украины и этим могут воспользоваться, чтобы поднять вопрос о приостановлении безвиза.
    Михаил Саакашвили
    Погранслужба обратится в прокуратуру из-за пересечения границы Саакашвили
    22:06 10.09.2017
    849"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    В Погранслужбе отметили, что материалы будут касаться не только самого Михаила Саакашвили, а всех, кто пересек границу, в том числе депутатов.
    Система биометрического контроля, с помощью которой пограничники осуществляют проверку паспортных документов
    Погранслужба: система въезда в Украину для россиян будет сложнее
    17:21 01.09.2017
    868Украина вводит биометрику для иностранцев
    По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, для граждан РФ решением СНБО, которым утверждается система биометрического контроля, утверждается двухступенчатый уровень контроля.
    "Стена" на границе. Погранслужба назвала виновных в срыве проекта
    15:31 11.08.2017
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    В Погрансулжбе сообщили, что политическая составляющая очень мешает реализации проекта "Стена", сейчас срок реализации проекта продлен до 2020 года.
    Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдавии Павел Филип официально открыли совместный украинско-молдавский пограничный пункт пропуска Кучурган
    Порошенко и премьер Молдавии открыли первый КПП на участке границы с ПМР
    15:51 17.07.2017
    1042Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что Порошенко и Филип дали старт совместному украинско-молдавскому погранично-таможенному контролю в пункте пропуска "Кучурган".
    Биометрический паспорт
    Месяц безвиза: более 95 тыс жителей Украины посетили ЕС
    08:27 11.07.2017
    511Европа открывает для украинцев свои границы
    По информации спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна, более 95 тыс граждан Украины воспользовались безвизом, только 50 человек получили отказ.
    Сотрудник Государственной пограничной службы Украины
    Госпогранслужба с начала года не впустила в Украину 70 артистов
    23:44 04.07.2017
    71Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Спикер Государственной погранслужбы Олег Слободян напомнил, что ведомство просит сообщать о тех, кто посещал Крым в нарушение украинского законодательства.
    Автомобиль, который пытался прорваться на Закарпатье
    Водитель дорогой иномарки устроил "погром" в КПП на Закарпатье
    05:14 27.06.2017
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    На выезд из Украины на КПП "Вилок" заехал белый Lexus украинской регистрации с двумя мужчинами в салоне. При этом пограничники заподозрили, что номера на авто вероятно поддельные.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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