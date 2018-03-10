Как сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, с начала года, уже более 22,5 тысяч человек прошли биометрический контроль, из этих 22,5 тысяч - почти 15 тысяч это именно граждане РФ.
После введения безвизового режима с ЕС украинцам стали чаще отказывать во въезде, чем когда они путешествовали по Европе с визами. Если же смотреть картину в целом, то Украина по количеству отказов - на первом месте, пишут европейские СМИ.
В период предновогодних праздников активизируется контрабандная, а также другая противоправная деятельность, поэтому в декабре всегда повышается бдительность и количество охраны на КПП, сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.
По данным спикера Госпогранслужбы, в ходе спецоперации изъяты наркотики, наличные средства и товары, подготовленные для контрабанды в Венгрию и Словакию. Он также подтвердил задержание организатора "частной границы" с Венгрией.
Государственная пограничная служба Украины получила получили приказ не применять оружие и средства физического воздействия при прохождении бывшим президентов Грузии Михаилом Саакашвили и его сторонниками государственной границы.
Погранслужба заявила о массовом незаконном нарушении границы. По данным ведомства, во время потасовки в пункте пропуска на границе 12 бойцов национальной полиции и 5 представителей Госпогранслужбы получили телесные повреждения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".