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    Политика

    Лидер ОУН заявил о подготовке акции на Крымском мосту

    (обновлено: )623016
    Отвечая на вопрос, готова ли ОУН сотрудничать с движением Femen и, например, провести совместную акцию на Крымском мосту, глава организации ответил отрицательно.
    Николай Коханивский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Общественная организация "Добровольческое движение ОУН" готова разместить на Крымском мосту баннер с надписью: "Смерть России!", заявил руководитель движения Николай Коханивский.

    Ранее сообщалось, что Минтранс РФ рассматривает поэтапную схему организации движения через Керченский пролив, в мае движение откроют для легковых машин и автобусов.

    "Очень может быть, что на Крымском мосту появится какой-то плакат, например, с надписью "Смерть России" или "Крым — Украина", — заявил "Обозревателю" Коханивский.

    Включение подсветки на Крымском мосту
    Видео Крымский Мост
    Крымский мост подсветили синим цветом

    В этом контексте Коханивский заявил: "Смерть России" — "это самый актуальный на сегодня лозунг".

    Отвечая на вопрос, готова ли ОУН сотрудничать с движением Femen и, например, провести совместную акцию на Крымском мосту, глава организации ответил отрицательно.

    "Конечно, мы не будем совместно с ними ничего проводить, потому что у нас абсолютно разное мировосприятие, разное видение борьбы за свободу Украины. Во многих вещах мы просто не сходимся и считаем, что иногда то, что делают Feemen, абсолютно враждебно для Украины", — сказал Коханивский.

    Смотрите также: На глазах полиции. Атака на здания Россотрудничества и "Сбербанка" в Киеве

    Напомним, ранее активисты ОУН устроили погромы зданий Россотрудничства и "Сбербанка". Националисты били окна и громили внешнюю часть помещений.

    Строительство моста ведётся с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно открыться в 2018 году, поездов — в 2019. Пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.

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