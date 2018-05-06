Украинскую журналистку допросили по подозрению в посещении Крыма

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В киевском международном аэропорту "Борисполь" утром в воскресенье была задержана заместитель главного редактора интернет-издания Страна.ua Светлана Крюкова.

Напомним, главред Страна.ua Игорь Гужва ранее покинул Украину и выехал в Австрию после возбуждения нескольких уголовных дел. Гужва объявлен в розыск Генеральной прокуратурой Украины.

Крюкова 6 мая на своей странице в Facebook сообщила, что ее подозревают в незаконном посещении Крыма.

"Отвели на допрос. И под запись видеокамеры заполняют протокол. Типа, объяснительная, с главным вопросом: зачем вы ездили в Крым? А это новенькое. Раньше не было. Объяснюсь раз и навсегда. Дурики, я туда после аннексии даже письма голубиной почтой не шлю. Сижу, как туземец, без паспорта, с африканцами в очереди, чтоб домой впустили. Доброе утро", – написала заместитель главреда Страна.ua.

Крюкова утверждает, что давно была только в Москве, куда ездила с пересадкой в Липецк, чтобы написать материал о Липецкой фабрике и налогах, которые та платит в российский бюджет.

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Позднее она уточнила, что после 20 минут допроса ее отпустили.