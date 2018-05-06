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    Украинскую журналистку допросили по подозрению в посещении Крыма

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    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину (108)

    (обновлено: )81816
    Заместитель главного редактора интернет-издания Страна.ua Светлана Крюкова сообщила, что в аэропорту "Борисполь" ее подвергли допросу, в ходе которого силовики выясняли, посещала ли она Крым.
    Светлана Крюкова на пресс-конференции о давлении властей на издание Страна.ua
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В киевском международном аэропорту "Борисполь" утром в воскресенье была задержана заместитель главного редактора интернет-издания Страна.ua Светлана Крюкова.

    Пресс-конференция. Архивное фото
    JOE KLAMAR / AFP
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    Напомним, главред Страна.ua Игорь Гужва ранее покинул Украину и выехал в Австрию после возбуждения нескольких уголовных дел. Гужва объявлен в розыск Генеральной прокуратурой Украины.

    Крюкова 6 мая на своей странице в Facebook сообщила, что ее подозревают в незаконном посещении Крыма.

    "Отвели на допрос. И под запись видеокамеры заполняют протокол. Типа, объяснительная, с главным вопросом: зачем вы ездили в Крым? А это новенькое. Раньше не было. Объяснюсь раз и навсегда. Дурики, я туда после аннексии даже письма голубиной почтой не шлю. Сижу, как туземец, без паспорта, с африканцами в очереди, чтоб домой впустили. Доброе утро", – написала заместитель главреда Страна.ua.

    Крюкова утверждает, что давно была только в Москве, куда ездила с пересадкой в Липецк, чтобы написать материал о Липецкой фабрике и налогах, которые та платит в российский бюджет.

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    Позднее она уточнила, что после 20 минут допроса ее отпустили.

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