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    В Крыму ФСБ готовится освобождать захваченные суда в Азовском море

    (обновлено: )440111
    В Керченском проливе 7 мая пограничное управление ФСБ России начинает морские учения по отработке борьбы с морскими угрозами, в том числе противодействие захвату рыболовецких судов в Азовском море.
    Бойцы спецподразделения Пограничного управления ФСБ России проводят учения. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Погрануправление ФСБ России в Крыму в понедельник начинает учения, на которых отработают методы борьбы с морскими угрозами, в том числе противодействие захвату рыболовецких судов в Азовском море, сообщает пресс-служба управления.

    Судно Норд
    Госпогранслужба Украины
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    Ранее, 4 мая, в Черном море российскими пограничниками было задержано украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041", незаконно добывавшее камбалу. На судне находилось пять человек экипажа.

    "Седьмого мая в Керченском проливе пограничное управление ФСБ России по Крыму проведет морские учения, в ходе которых пограничники отработают методы борьбы с морскими угрозами, в том числе противодействие захвату рыболовецких судов в Азовском море, освобождение судна с заложниками и нейтрализация условных пиратов или террористов", — говорится в сообщении.

    В конце апреля российские пограничники, которые входят в структуру Федеральной службы безопасности РФ, заявили, что намерены бороться браконьерами в Азовском море, в том числе и украинскими. Обстановка в Азовском море обострилась месяц назад после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под флагом России. Капитан судна был выпущен под залог, часть экипажа с третьей попытки вернулась в Крым.

    Вскоре после этого украинская Госпогранслужба заявила, что представители России в Азовском море с 30 апреля ежедневно останавливают для досмотра следующие в Украину суда.

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