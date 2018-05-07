В Крыму ФСБ готовится освобождать захваченные суда в Азовском море

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Погрануправление ФСБ России в Крыму в понедельник начинает учения, на которых отработают методы борьбы с морскими угрозами, в том числе противодействие захвату рыболовецких судов в Азовском море, сообщает пресс-служба управления.

Ранее, 4 мая, в Черном море российскими пограничниками было задержано украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041", незаконно добывавшее камбалу. На судне находилось пять человек экипажа.

"Седьмого мая в Керченском проливе пограничное управление ФСБ России по Крыму проведет морские учения, в ходе которых пограничники отработают методы борьбы с морскими угрозами, в том числе противодействие захвату рыболовецких судов в Азовском море, освобождение судна с заложниками и нейтрализация условных пиратов или террористов", — говорится в сообщении.

В конце апреля российские пограничники, которые входят в структуру Федеральной службы безопасности РФ, заявили, что намерены бороться браконьерами в Азовском море, в том числе и украинскими. Обстановка в Азовском море обострилась месяц назад после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под флагом России. Капитан судна был выпущен под залог, часть экипажа с третьей попытки вернулась в Крым.

Вскоре после этого украинская Госпогранслужба заявила, что представители России в Азовском море с 30 апреля ежедневно останавливают для досмотра следующие в Украину суда.