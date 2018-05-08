Массовый обморок. Появились первые кадры из черкасской школы

По данным Госслужбы по ЧС, массовое отравление детей в школе в Черкассах произошло во вторник утром, дети начали падать в обморок прямо во время линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 52 (50 детей и два учителя).

Возбуждено уголовное дело.

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Президент Петр Порошенко поручил принять все меры, чтобы установить причину отравления и оказать неотложную медицинскую помощь.

На место ЧП вылетели премьер Владимир Гройсман и исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.