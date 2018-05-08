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    Фотоленты

    Массовый обморок. Появились первые кадры из черкасской школы

    Тема:

    Массовое отравление школьников в Черкассах (9)

    (обновлено: )43502
    На месте отравления детей в Черкассах, 8 мая 2018
    На месте отравления детей в Черкассах, 8 мая 2018
    На месте отравления детей в Черкассах, 8 мая 2018
    На месте отравления детей в Черкассах, 8 мая 2018
    Сотрудник ГСЧС на месте отравления детей в Черкассах, 8 мая 2018
    Школа Черкасской области, где массово отравились дети
    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    На месте отравления детей в Черкассах, 8 мая 2018
    В областной детской больнице организован штаб по ликвидации ситуации с отравлением детей в школе
    На месте отравления детей в Черкассах, 8 мая 2018
    На месте отравления детей в Черкассах, 8 мая 2018
    На месте отравления детей в Черкассах, 8 мая 2018
    ck.dsns.gov.ua
    На месте отравления детей в Черкассах, 8 мая 2018
    ck.dsns.gov.ua
    На месте отравления детей в Черкассах, 8 мая 2018
    vikka.ua
    На месте отравления детей в Черкассах, 8 мая 2018
    vikka.ua
    Сотрудник ГСЧС на месте отравления детей в Черкассах, 8 мая 2018
    Сотрудник ГСЧС на месте отравления детей в Черкассах, 8 мая 2018
    dsns.gov.ua
    Школа Черкасской области, где массово отравились дети
    Школа Черкасской области, где массово отравились дети
    klasnashkola.eu
    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    dsns.gov.ua
    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    dsns.gov.ua
    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018.
    dsns.gov.ua
    На месте отравления детей в Черкассах, 8 мая 2018
    facebook.com/MNSCHERKASY
    В областной детской больнице организован штаб по ликвидации ситуации с отравлением детей в школе
    facebook.com/Анатолій Бондаренко
    На месте отравления детей в Черкассах, 8 мая 2018
    facebook.com/MNSCHERKASY
    На месте отравления детей в Черкассах, 8 мая 2018
    facebook.com/MNSCHERKASY

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    По данным Госслужбы по ЧС, массовое отравление детей в школе в Черкассах произошло во вторник утром, дети начали падать в обморок прямо во время линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 52 (50 детей и два учителя).

    Возбуждено уголовное дело.

    Смотрите также: Массовое отравление детей в Черкассах. Появились видео с места ЧП

    Президент Петр Порошенко поручил принять все меры, чтобы установить причину отравления и оказать неотложную медицинскую помощь. 

    На место ЧП вылетели премьер Владимир Гройсман и исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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