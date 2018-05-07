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    Киев

    Под Киевом школьник зарезал товарища

    (обновлено: )31412
    В полиции сообщили, что ссора и драка между двумя несовершеннолетними состоялись на улице около полуночи после празднования в кафе.
    Орудие преступления
    kv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом 16-летний ученик нанес смертельное ножевое ранение в грудь своему 15-летнему товарищу. Все обстоятельства происшествия выясняет полиция. На месте трагедии изъято орудие преступления — раскладной нож.

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    "Известно, что в тот вечер компания молодежи провожала в армию знакомого. Событие праздновали в местном кафе. Ссора и драка между двумя несовершеннолетними состоялись на улице около полуночи. Скорую помощь и полицию вызвала местная жительница. Люди пытались оказать первую домедицинскую помощь пострадавшему. К сожалению, врачи, прибывшие на место, констатировали смерть парня", — сообщает полиция Киевской области.

    По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Парень задержан в порядке ст.208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

    Ранее сообщалось, что в полицию Черновцов поступило сообщение о том, что на территории автовокзала неизвестный мужчина нанес 23-летнему парню ножевые ранения.

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