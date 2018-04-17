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    Происшествия

    В Черкассах мужчина устроил резню в горотделе полиции

    (обновлено: )20221
    В Черкасском отделе полиции 53-летний мужчина, пришедший на прием к участковому инспектору, нанес полицейскому удар ножом в спину. Также он ранил еще двух правоохранителей.
    Нож. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Посетитель городского отдела Национальной полиции Украины напал на полицейских и ранил трех человек, сообщается на сайте Нацполиции во вторник.

    Активисты на Лексусе давили полицейских во время Юморины в Одессе. Видео
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    Активисты на "Лексусе" давили полицейских во время "Юморины" в Одессе

    Известно, что нападавший был вооружен ножом.

    "В Черкасский отдел полиции обратился 53-летний местный житель по поводу встречи с участковым офицером полиции. Во время пребывания на территории Черкасского отдела полиции мужчина неожиданно напал на полицейского и нанес ему ножевое ранение в спину. Во время его задержания, злоумышленник нанес ножевые ранения еще двум стражам порядка", — сообщают правоохранители подробности происшествия.

    Подозреваемый задержан, а трое раненных полицейских госпитализированы.

    Уголовное производство ведется статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего".

    Ранее в Киеве задержали мужчину, нарушителя правил дорожного движения, который набросился на патрульного полицейского.

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