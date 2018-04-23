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    Резня в Черновцах: серьезно пострадал парень

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    УНИАН

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В полицию Черновцов поступило сообщение о том, что на территории автовокзала неизвестный мужчина нанес 23-летнему парню ножевые ранения.

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    Рома Барабаш / kiev.informator.ua
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    Пострадавшего сразу госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Медики диагностировали у парня резаную рану правого бедра с ранением бедренной артерии.

    "На месте происшествия полицейские выяснили, что в тот день потерпевший вместе со своим товарищем отдыхали в кафе. В дальнейшем между ними возник словесный конфликт. После чего злоумышленник схватил со стола нож и нанес своему знакомому телесные повреждения. Нарушителем оказался 25-летний житель Черновцов. Узнав, что злоумышленник имеет уголовное прошлое, полицейские перекрыли все возможные пути выезда из города. В дальнейшем на одной из улиц областного центра сотрудники Управления уголовного розыска совместно с полицейскими Черновицкого отдела полиции злоумышленника поймали", — сообщает подробности полиция.

    Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

    Нарушитель задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ему уже объявлено подозрение в совершении преступления. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

    Ранее сообщалось, что посетитель городского отдела Национальной полиции Украины напал на полицейских и ранил трех человек. Известно, что нападавший был вооружен ножом.

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