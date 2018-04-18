Стали известны шокирующие подробности резни и пожара в российской школе

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КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. ЧП в общеобразовательной школе №1 Стерлитимака устроил 17-летний ученик коррекционного класса, сообщила старший помощник руководителя СК РФ по Башкирии Светлана Абрамова.

"По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю", — отметила Абрамова в комментарии агентству РИА Новости.

Уточняется, что после этого он разлил горючее вещество и поджег. Затем подросток нанес себе ножевое ранение.

Она добавила, что сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. От пожара никто не пострадал. Подросток и потерпевшие госпитализированы.

"Из школы доставлены в больницу четыре человека, один из них взрослый, трое детей. Они в состоянии средней тяжести", — сказал собеседница агентства.