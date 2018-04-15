Под Винницей полицейский ранил коллегу на открытом уроке в школе

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КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Капитан полиции ранил лейтенанта на глазах у 40 учеников в школе села Рубанка Винницокй области, пострадавших госпитализирован, сообщает ТСН.

Инцидент произошел в классе, где правоохранители рассказывали детям об особенностях своей работы и показывали приемы самообороны. Бывшие беркутовцы в настоящее время служат в роте особого назначения.

"Здесь находились оружие, бронижелети, каска, специальные защиты для рук, для ног, щит. Демонстрировали, как щитом защищаться. А здесь они показывали на себе", — сообщила директор школы Валентина Головенько.

Один из полицейских был нападающим, а другой показывал детям, как защититься от ножа. Последний повалил коллегу на пол и через мгновение раздался выстрел. Дети сидели в нескольких метрах. Гильза пролетела в двух метрах от них. Учителя и дети сразу и не поняли, что выстрел был настоящий, говорится в сюжете.

Медикам запретили не только пускать к нему посетителей, но и говорить, как он себя чувствует. Известно только, что пуля попала в живот. Спикер областной полиции уверяет, что после операции жизни 34-летнего лейтенанта угрозы нет. Капитана полиции уже отстранили от службы.

"Выстрел был произведен по неосторожности из-за нарушения инструкции по безопасности при обращении с оружием с боевого оружия, которое было при нем, потому что работник полиции получил для сопровождения этих образцов оружие в школе", — сообщила пресс-секретарь областной полиции Анна Олейник.

Проводится служебная проверка. Виновнику грозит до двух лет ограничения свободы.

Кроме того, говорится, что детей после увиденного не отпустили из школы — они досидели до конца уроков.

Ранее в Сумах суд приговорил к пяти годам лишения свободы патрульного полицейского за избиение задержанного.