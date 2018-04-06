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    Общество

    В Харьковской области у двух школьников изъяли более 40 снарядов

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    Работники полиции обнаружили 13 осколочных снарядов и 31 бронебойный снаряд. Со слов школьников, боеприпасы они нашли на территории заброшенного парка возле станции "Лозовая".
    В Харьковской области у двух школьников изъяли более 40 снарядов
    ГУНП в Харьковской области

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В Харьковской области полицейские изъяли у двух школьников мешок с 43 снарядами, сообщила в пятницу пресс-служба областной полиции.

    При описи оружия, изъятого у Рубана загорелся снаряд
    Украинская правда
    При изъятии оружия у Рубана загорелся снаряд

    По данным правоохранителей, подростков 10 и 15 лет задержали на железнодорожной станции "Лозовая".

    "Работники полиции обнаружили 13 осколочных снарядов и 31 бронебойный снаряд. Специалисты взрывотехнического управления областного полиции изъяли боеприпасы для проведения исследования. Со слов школьников, боеприпасы они нашли на территории заброшенного парка возле станции "Лозовая", — говорится в сообщении пресс-службы.

    По данному факту возбужденно уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

    Ранее сообщалось, что в центре Киева на Контрактовой площади в подвале отселенного здания был обнаружен артиллерийский снаряд калибром 152 мм.

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