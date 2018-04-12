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    В школе Винницы ученик распылил газ, пострадали дети

    (обновлено: )30
    В полиции Винницкой области сообщили, что ученик распылил газ, в результате ЧП эвакуировали из здания школы около 500 учеников и преподавателей.
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    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Школьник распылил газ раздражающего действия в одной из школ в Виннице, пострадало шесть учеников, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

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    По данным полиции, около 13.30 поступило сообщение о том, что в школе №9 в Виннице ученик распылил газ, на место выехала следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Полицейские эвакуировали из здания школы около 500 учеников и преподавателей.

    "Предварительно установлено, что между двумя учениками возник спор, в ходе которого один из подростков распылил газ раздражающего действия. Полицейские изъяли баллончик с газом раздражающего действия. После выяснения всех обстоятельств будет дана правовая оценка инциденту", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, одного школьника госпитализировали, еще пятерым школьникам медики оказали помощь на месте.

    Ранее сообщалось, что в селе Михайловка Ямпольского района Винницкой области на участке одного из домов во время сжигания бытовых отходов сгорел младенец в возрасте одного года. 

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