В школе Винницы ученик распылил газ, пострадали дети

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Школьник распылил газ раздражающего действия в одной из школ в Виннице, пострадало шесть учеников, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, около 13.30 поступило сообщение о том, что в школе №9 в Виннице ученик распылил газ, на место выехала следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Полицейские эвакуировали из здания школы около 500 учеников и преподавателей.

"Предварительно установлено, что между двумя учениками возник спор, в ходе которого один из подростков распылил газ раздражающего действия. Полицейские изъяли баллончик с газом раздражающего действия. После выяснения всех обстоятельств будет дана правовая оценка инциденту", — говорится в сообщении.

Как отмечается, одного школьника госпитализировали, еще пятерым школьникам медики оказали помощь на месте.

Ранее сообщалось, что в селе Михайловка Ямпольского района Винницкой области на участке одного из домов во время сжигания бытовых отходов сгорел младенец в возрасте одного года.