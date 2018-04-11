В Киеве пропали две 12-летние школьницы

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Столичные полицейские разыскивают двух 12-летних девочек.
Во вторник утром школьницы ушли из учебного заведения. В настоящее время их местонахождение неизвестно.
В полицию Дарницкого района с заявлением обратились родители детей, которые исчезли. По их словам: 10 апреля около 10:30 дети ушли из школы, и до настоящего времени не вернулись. Мобильной связи с ними нет, сообщает полиция Киева.
Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения девочек.
Пропавшая Диана Краминская
Пропавшая Варвара Дмитриева
Ранее сообщалось, что в Киеве разыскивали двух несовершеннолетних девочек, которые вышли на прогулку с йорками и не вернулись.