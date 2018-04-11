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    Киев

    В Киеве пропали две 12-летние школьницы

    (обновлено: )15711
    В полиции Киева сообщили, что 10 апреля около 10:30 девочки ушли из школы, и до настоящего времени не вернулись. Мобильной связи с ними нет.
    Полиция. Архивное фото
    dnepr24.com.ua/Андрей Лысенко

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Столичные полицейские разыскивают двух 12-летних девочек.

    Во вторник утром школьницы ушли из учебного заведения. В настоящее время их местонахождение неизвестно.

    В полицию Дарницкого района с заявлением обратились родители детей, которые исчезли. По их словам: 10 апреля около 10:30 дети ушли из школы, и до настоящего времени не вернулись. Мобильной связи с ними нет, сообщает полиция Киева.

    Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения девочек.

    kyiv.npu.gov.ua
    Пропавшая Диана Краминская
    kyiv.npu.gov.ua
    Пропавшая Варвара Дмитриева

    Ранее сообщалось, что в Киеве разыскивали двух несовершеннолетних девочек, которые вышли на прогулку с йорками и не вернулись.

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