В Киеве пропали две 12-летние школьницы

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Столичные полицейские разыскивают двух 12-летних девочек.

Во вторник утром школьницы ушли из учебного заведения. В настоящее время их местонахождение неизвестно.

В полицию Дарницкого района с заявлением обратились родители детей, которые исчезли. По их словам: 10 апреля около 10:30 дети ушли из школы, и до настоящего времени не вернулись. Мобильной связи с ними нет, сообщает полиция Киева.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения девочек.

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Ранее сообщалось, что в Киеве разыскивали двух несовершеннолетних девочек, которые вышли на прогулку с йорками и не вернулись.