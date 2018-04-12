Гранату нашли на территории школы в Донецкой области

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Гранату нашли на территории школы в селе Кондратовка в Донецкой области, школьников и персонал эвакуировали, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции.

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"На опасный предмет случайно наткнулась работница школы, которая убирала на улице мусор… Полицейские оцепили территорию и ограничили доступ к подозрительному предмету. Детей вывели в безопасное место, а взрывоопасную находку изъяли", — говорится в сообщении.

Нацполиция Донецкой области Полиция сообщила о найденной гранате в школе в Донецкой области

По данным полиции, у гранаты не было заряда. Полицейские обследовали школьные помещения и прилегающую территорию, опасных предметов больше не обнаружили.

Нацполиция Донецкой области Полиция сообщила о найденной гранате в школе в Донецкой области

Ранее сообщалось, что правоохранители изъяли у мужчины на железнодорожном вокзале в Харькове гранату и патроны.