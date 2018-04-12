наверх
12.04.201819:39
Курсы валют НБУ
  • USD25.93- 0.05
  • EUR32.11- 0.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Гранату нашли на территории школы в Донецкой области

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (366)

    (обновлено: )31
    По информации пресс-службы облуправления Нацполиции, на опасный предмет случайно наткнулась работница школы, которая убирала на улице мусор. Детей вывели в безопасное место, а взрывоопасную находку изъяли.
    Полиция сообщила о найденной гранате в школе в Донецкой области
    Нацполиция Донецкой области

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Гранату нашли на территории школы в селе Кондратовка в Донецкой области, школьников и персонал эвакуировали, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции.

    Читайте также: Взрыв гранаты на метро "Лесная", подробности от спецкора

    "На опасный предмет случайно наткнулась работница школы, которая убирала на улице мусор… Полицейские оцепили территорию и ограничили доступ к подозрительному предмету. Детей вывели в безопасное место, а взрывоопасную находку изъяли", — говорится в сообщении.

    Нацполиция Донецкой области
    Полиция сообщила о найденной гранате в школе в Донецкой области

    По данным полиции, у гранаты не было заряда. Полицейские обследовали школьные помещения и прилегающую территорию, опасных предметов больше не обнаружили.

    Нацполиция Донецкой области
    Полиция сообщила о найденной гранате в школе в Донецкой области

    Ранее сообщалось, что правоохранители изъяли у мужчины на железнодорожном вокзале в Харькове гранату и патроны.

    Нацполиция Донецкой области
    Полиция сообщила о найденной гранате в школе в Донецкой области

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Майк Помпео
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство