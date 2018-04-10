На Волыни школьник впал в кому после распития алкоголя

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. 14-летний житель Маневицкого района Волынской области впал в кому из-за отравления алкоголем. Подростка уже без сознания, в состоянии алкогольного опьянения, привезли в медицинское учреждение вечером 8 апреля, сообщает Волынь24.

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"Мама ребенка, которая приехала с ним в больницу, не знает, как случилось, что ее сын принял столько алкоголя". — говорится в сообщении.

По информации СМИ, сейчас подросток находится в Маневицкой центральной районной больнице.

Ранее сообщалось, что полиция обнаружила в Киеве подпольный цех по незаконному изготовлению элитного алкоголя.